Cortada la AP-7 en El Papiol por el accidente de un camión que ha llegado a cortar seis carriles

La AP-7 registra retenciones kilométricas al paso por El Papiol (Baix Llobregat) a causa de un camión que ha volcado en la mediana mientras circulaba en sentido norte y que ha llegado a cortar seis carriles de la carretera, tres en cada sentido, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). A las 19.30 se habían podido abrir dos carriles en dirección Tarragona, pero se mantenían las colas de hasta cinco kilómetros.

El siniestro causa también seis kilómetros de retención, entre El Papiol y Sant Cugat del Vallès, mientras que en dirección Girona las colas son de tres kilómetros y medio, de El Papiol a Castellbisbal.

Los Bomberos han explicado que trabajan con seis dotaciones en el siniestro. El camión, cargado con chatarra, ha perdido la carga tras volcar en la calzada.