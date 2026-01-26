¿Cómo es el centro de control de Adif que ha sufrido dos caídas informáticas?

El centro de gestión de tráfico de Adif es una pieza crítica del sistema ferroviario español. Desde estas instalaciones se supervisa y coordina en tiempo real la circulación de los trenes, especialmente en núcleos de alta densidad como el de Barcelona y su red de Rodalies. Su función principal es garantizar que los trenes circulen de forma segura, puntual y ordenada, gestionando señales, desvíos, comunicaciones y protocolos de emergencia.

En el caso de Rodalies, el centro de control ubicado en la Estació de França actúa como el "cerebro" de la red, explican fuentes conocedoras de la infraestructura. Desde allí se reciben y envían datos constantes sobre la posición de los trenes, el estado de las vías, las señales, los sistemas eléctricos y las comunicaciones con maquinistas y estaciones. Cualquier anomalía detectada puede implicar decisiones inmediatas, como reducir la velocidad, detener convoyes o reorganizar el tráfico para evitar riesgos.

Esta función sobre decisiones críticas explica la complejidad de reiniciar el sistema cuando se produce una caída como las de este lunes. No se trata de un simple reinicio informático, sino de un proceso que debe garantizar al cien por cien que todos los sistemas vuelven a funcionar de forma sincronizada y segura. Ante un fallo en las comunicaciones o en los sistemas de control, el protocolo obliga a detener los trenes como medida preventiva, ya que la seguridad ferroviaria pasa por delante de cualquier otro criterio.

Software avanzado

Estos centros integran múltiples tecnologías: software de control, sistemas de señalización, enclavamientos electrónicos y conexiones con otros centros de Adif y operadores. Al reiniciar, es necesario comprobar uno a uno que todos los subsistemas están correctamente operativos, que no hay información incoherente sobre la posición de los trenes y que las órdenes que se transmiten a la red son fiables. Un error en este proceso podría provocar situaciones de riesgo, por lo que la validación es exhaustiva.

Esto es lo que ha sucedido esta mañana, en el sexto día de caos en Rodalies. Durante todos los intentos de reinicio de los itinerarios durante los últimos días, el papel de este centro de control ha sido clave. Por lo tanto, el actual contexto complicaba aún más las cosas.

Las infraestructuras de Rodalies arrastran décadas de uso intensivo, con sistemas que conviven entre tecnologías antiguas y modernas, mientras se realizan obras de renovación y ampliación sin interrumpir completamente el servicio. A todo esto, se ha sumado la caída de esta sistema, que no se descarta que se deba a un ciberataque.

Fallos como el de hoy ponen en evidencia que el restablecimiento del servicio no depende solo de volver a encender los sistemas, sino de asegurar que toda la red ferroviaria funciona de forma segura y coordinada: un proceso complejo, lento y muy especializado.