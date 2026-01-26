Caos en Rodalies: las universidades reprogramarán exámenes para no perjudicar a los estudiantes

El caos ferroviario y la suspensión en Rodalies también afecta a los estudiantes universitarios, incapaces de desplazarse en tren a los campus en plena época de exámenes. Es un problema de fuerza mayor, ajeno a la voluntad de los alumnos, así que los rectorados han decidido enarbolar la bandera de la flexibilidad y no perjudicar a los miles de afectados.

El miércoles de la semana pasada, cuando comenzó la interrupción de la movilidad, la Universitat de Barcelona (UB) decidió suspender todas las pruebas de evaluación previstas para ese día. La Autònoma (UAB) mantuvo la actividad académica, pero anunció que sería flexible en los procedimientos de evaluación del alumnado. La Pompeu Fabra (UPF) también mantuvo la actividad académica prevista “en la medida de lo posible” mientras que estableció “alternativas” para los estudiantes que no pudieran asistir presencialmente a alguna prueba. En la misma línea, la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) garantizó al estudiantado que la situación ferroviaria no les perjudicaría de cara a ningún examen.

Teletrabajo

Con el nuevo episodio de caos y suspensión que han sufrido las vías esta mañana, todos los campus han decidido tranquilizar a los estudiantes y mantener la flexibilidad puesta en marcha la semana pasada. La UAB mantiene la actividad con normalidad. Sin embargo, dado que estamos en el período de evaluación al final del primer semestre, el rectorado ha indicado al profesorado que sea flexible en los procedimientos de evaluación del alumnado afectado hasta que se restablezca la movilidad con normalidad. En cuanto a los trabajadores de la Autònoma, se ha anunciado la posibilidad de teletrabajar para así no tener que desplazarse a las facultades.

Igualmente, la UB ha decidido alargar esta mañana las medidas que anunció la semana pasada para los alumnos que no puedan acudir a los exámenes u otras pruebas de evaluación. En la UPC sigue vigente el mensaje difundido el miércoles 21: los centros y el profesorado habilitarán mecanismos alternativos de evaluación o la reprogramación de los exámenes, de acuerdo con la normativa vigente que reconoce causas de fuerza mayor. “Las personas afectadas deberán informar y justificarlo al profesorado lo antes posible. Para el resto del estudiantado, se mantiene la programación de las pruebas de evaluación”, añaden fuentes de la Politècnica.

En cuanto al personal docente e investigador y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios afectado por las dificultades de desplazamiento, sel rectorado de la UPC también ha recomendado priorizar el teletrabajo en todas aquellas funciones que lo permitan, en coordinación con las respectivas unidades y responsables.

A pesar de la iniciativa de los rectorados, el nerviosismo cunde entre los jóvenes. Marioni, estudiante de la Universitat de Girona y con un examen programado a las 12.00, ha explicado a primera hora de hoy su angustia: “He esperado al tren R11 desde las 7:30 de la mañana. Al principio lo habían cancelado y, cuando ya me iba a ir, he visto que volvía a aparecer en la pantalla, así que me he quedado esperando”, relata. “He salido con mucha antelación para coger el primero, por si había retrasos. Estoy nerviosa y preocupada”, comentaba. Finalmente, su tren llegó a las 8.45 horas.

La vicealcaldesa de Girona, Gemma Geis i Carreras, que fue consellera de Recerca i Universitats entre 2021 y 2022, ha lamentado en redes sociales “la pesadilla” que supone el caos ferroviario para miles de estudiantes y emplazó al Departament a emprender alguna inciativa.