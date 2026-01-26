Cae la mayor organización de apoyo a narcos de Sudamérica a Europa: 105 detenidos y 57 toneladas de cocaína transportadas

Después de un año de investigación tutelada por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, la Policía Nacional ha desarticulado el mayor entramado de organizaciones criminales que apoyaban el tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa por el Atlántico. Se estima que estas bandas habrían transportado 57 toneladas de cocaína por mar durante un año. La operación ha contado con el apoyo de varias organizaciones policiales internacionales en la lucha contra el narcotráfico y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde.

En concreto, se han realizado 49 registros en varias localidades españolas con 105 detenidos y se ha requisado 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros, dos hexacópteros, múltiples cuentas bancarias, más de 150 teléfonos móviles, diverso material náutico y numerosos dispositivos electrónicos de última generación destinada al tráfico marítimo valorado en 2.500.000 euros.

La operación se ha realizado en varias fases. En noviembre pasado se desmanteló una red criminal especializada en introducir cocaína en territorio español con narcolanchas que partían desde el río Guadalquivir y otros puntos de la costa de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, Marruecos y Portugal. Desde estas zonas se adentraban en el océano Atlántico para encontrarse con buques nodrizas que les suministraba la droga.

La Policía remarca que las altas velocidades de las embarcaciones, en ocasiones superiores a los 40 nudos de velocidad y el uso de comunicaciones encriptadas, terminales satélites, teléfonos móviles de difícil rastreo o un lenguaje codificado para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad, les permitían operar durante las horas nocturnas dificultando las labores policiales.

La banda se extendía por Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Gerona y Ceuta, pasando por Marruecos hasta las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. La mayoría de registros se hicieron en Canarias, Algeciras, La Línea de la Concepción y Jerez. Los agentes también requisaron inhibidores de alta frecuencia, amplificadores de WIFI que usaban para expandir la señal en alta mar, conexiones satélites, más de 150 teléfonos móviles siendo múltiples de ellos de carácter encriptado y material náutico.

Comunicaciones encriptadas

Los agentes han desarticulado el mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar encargado de suministrar terminales de comunicación seguros a la mayor parte de narcotraficantes de Andalucía y diverso material de navegación para las travesías en las narcolanchas.

Los investigadores remarcan que la banda creó "verdaderas plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar realizando varias operaciones". Disponían el momento exacto para los cambios de tripulación mientras se encontraban en el agua, suministraban estas plataformas con los bienes y servicios que requerían, destaca la Policía que añade que tenían centros de almacenaje de combustible, llegándose a demostrar el empleo de más de 100.000 litros. La gasolina, víveres o ropa para los miembros del grupo llegaban por barcos más pequeños.

La banda tenía puntos de control por toda la costa para hacer labores de vigilancia y controlar a las fuerzas policiales. Además, la banda llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos en una operación para garantizar su silencio y evitar así cualquier vinculación con las actividades delictivas. Además, tenían coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias encargados de recibir y distribuir estupefaciente procedente de Colombia y Brasil logrando intervenir las autoridades portuguesas 6.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible.