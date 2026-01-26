Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo percance

Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid

Adif ha informado que está trabajando "para solucionar a la mayor brevedad posible" un fallo entre las estaciones de Atocha y Embajadores

Tren de cercanías en la estación de Atocha.

Tren de cercanías en la estación de Atocha. / Renfe

Javier Niño González

Madrid
Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 está sufriendo demoras debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.

Desde Adif están trabajando "para solucionarla a la mayor brevedad posible".

Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.

Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.

