Nuevo percance
Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid
Adif ha informado que está trabajando "para solucionar a la mayor brevedad posible" un fallo entre las estaciones de Atocha y Embajadores
Javier Niño González
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 está sufriendo demoras debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.
Desde Adif están trabajando "para solucionarla a la mayor brevedad posible".
Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.
Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
- Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
- El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
- Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios