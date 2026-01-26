Arranque discontinuo del servicio de Rodalies por incidencias consecutivas en el centro de control de Adif de Barcelona

Una incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif en la estación de França de Barcelona ha vuelto a complicar el servicio de trenes de Rodalies y Regionales en Catalunya, con dos interrupciones largas que han provocado la suspensión de la circulación de los convoyes, según ha informado Renfe.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha indicado que técnicos de Adif han detectado en torno a las 6,30 la primera avería, que se ha alargado unos 40 minutos, y que no ha afectado a los trenes de alta velocidad.

El portavoz ha explicado que los trenes que habían salido a partir de las 6.00 de la mañana han quedado estacionados hasta la recuperación del servicio, pero la coordinación informativa entre pantallas, megafonía y el trabajo desplegado por informadores ha generado confusión entre los usuarios.

Cuando ya se había retomado la circulación, y apenas llevaba media hora el servicio, ha vuelto a caer el sistema de emergencia de gestión de tráfico de Adif y por segunda vez se ha paralizado el sistema.

Han continuado y continúan prestando servicio los medios de transporte alternativos al tren que se habían programado a partir de las 6.00 horas, mientras los viajeros afectados sin servicio de autocar deberán consultar las webs de Renfe.