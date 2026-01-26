El corte de la línea Sevilla-Madrid evidencia las carencias de la red ferroviaria radial y la necesidad del corredor mediterráneo

La gestión del tráfico ferroviario en la península ibérica es rehén del diseño radial que impera en las políticas de infraestructuras del Gobierno central en las últimas décadas, gobierne quien gobierne. Se confirma en cada avería o problema que se registrada en puntos neurálgicos de la red de alta velocidad como las estaciones de Atocha y Chamartín, por donde pasan todos los tráficos entre el norte, el sur, el este y el oeste de la península ibérica. Y se ha visto con el accidente de Adamuz en Córdoba, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con 45 víctimas mortales.

Un accidente tan grave que ha obligado a cortar el tráfico ferroviario durante las tareas de rescate de los cuerpos de las personas viajeras fallecidas. Las dos últimas se localizaron el pasado jueves 22 de enero. Una interrupción del tráfico que está prevista que se mantenga hasta el 2 de febrero -según las previsiones iniciales de Adif (Administrador de infraestructuras ferroviarias)- mientras finalizan las tareas de investigación e inspección de la zona del siniestro y pueden iniciarse los trabajos de reconstrucción de la plataforma ferroviaria, gravemente afectada como confirman las imágenes de la zona del siniestro.

Desde el 20 de enero, la operadora pública Renfe ofrece un Plan Alternativo de Transporte para "garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente en Adamuz, que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía". Se trata de servicios especiales "para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios" que combinan "en un solo título de transporte, los trayectos en tren entre Madrid, Sevilla y Málaga [por la línea de alta velocidad en ancho europeo) con el viaje en autobús en el tramo afectado, entre Córdoba y Villanueva de Córdoba". También se ofrecen servicios especiales por la vía convencional (en ancho ibérico) entre Cádiz, Granada y Huércal (Almería), con trayectos al centro de la península que oscilan entre 6 y ocho horas de viaje, según la información que ofrece Renfe en su página web.

Unos trayectos que podrían realizarse con mayor agilidad y fiabilidad si estuviera finalizado el corredor mediterráneo litoral, con la conexión prevista entre Antequera/Bobadilla y Cartagena y la ciudad de Murcia. Aunque, como es evidente, supondría un gran rodeo, supondría una alternativa en alta velocidad, en el caso del cierre de la línea Sevilla-Madrid, como ha sucedido desde el 18 de febrero, por motivos totalmente necesarios, como es obvio, tras el fallecimiento de 45 personas y los graves desperfectos provocados al tramo de Adamuz.

El corredor ferroviario litoral es, además, la alternativa ferroviaria a la alta velocidad Sevilla-Madrid por el centro de la península, tal como quedó establecido en el diseño de los corredores prioritarios de las redes transeuropeas de transportes (RTE-T) aprobado el 19 de octubre de 2011, del que este año se cumplirán quince años. La línea de alta velocidad por el litoral declarada prioritaria por la Comisión Europea incluía el trazado hasta Almería con un eje por el interior hasta Granada y Sevilla y un ramal hasta Algeciras.

El corredor mediterráneo ferroviario litoral declarado prioritario para la Unión Europea es un eje destinado a «jubilar» la España radial en favor de una red ferroviaria circular que supere los diseños de las infraestructuras con Madrid como kilómetro cero de todos los medios de transporte. Una «prioridad» europea que camina lenta del papel a la realidad tras quince años de planificaciones, discursos, buenas palabras, reivindicaciones y cambios de diseño que han lastrado la ejecución del eje ferroviario llamado a conectar los principales puertos españoles desde Algeciras hasta la frontera francesa. La última previsión del séptimo ministro [Óscar Puente] que se compromete a tener "en servicio" el corredor mediterráneo proyecta a 2027 la conexión del trazado ferroviario hasta Almería.