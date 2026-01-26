Los 23 puntos críticos que Renfe identifica en la red de Rodalies

La compleja crisis en la que se halla, tras seis días consecutivos de caos, la red de Rodalies de Catalunya se puede desgranar a partir de 23 ubicaciones clave en las que la infraestructura presenta problemas que los maquinistas consideran incompatibles con la circulación de trenes.

La principal razón que esgrimen los maquinistas a la hora de poner en duda la red de Rodalies de Catalunya es la falta de seguridad. Este fue, al menos públicamente, el motivo por el que el sindicato SEMAF se negó a subirse a los trenes el pasado miércoles: el colectivo, tras el accidente mortal de Gelida, sentía que algunos tramos de la infraestructura ponían en riesgo su vida y la de los pasajeros.

A partir de aquella queja, empezó una dura negociación a cuatro bandas entre el sindicato, Renfe, Adif y el Govern. Tanto el administrador de infraestructuras ferroviarias como Renfe y el Ejecutivo catalán aseguraban que las vías férreas eran fiables. No obstante, se ofreció a los maquinistas la posibilidad de participar en un nuevo chequeo para revisar los que ellos consideraban que eran 23 puntos que se debían revisar.

Desprendimientos de piedras

Pese a que esta propuesta había servido supuestamente para desbloquear la situación, las reticencias de los maquinistas tomaron fuerza otra vez cuando se produjeron nuevos desprendimientos cerca de las vías. Entonces ,el sábado, el Govern optó por pedir a Renfe que suspendiera el servicio. "Como titulares del servicio, pedimos su suspensión hasta que los operadores ferroviarios, Adif y Renfe, puedan garantizar la seguridad", afirmaba entonces el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.

De esta forma, aunque se habían repetido por segunda vez las 'marchas blancas' de trenes para inspeccionar la infraestructura, el Govern admitía ahora que en la red sí había puntos de riesgo. ¿Pero cuáles son estos puntos rojos y cuándo se revisarán? Fuentes de Generalitat reconocen haber identificado, junto a los responsables del servicio, estos 23 puntos rojos, entre los que hay dos zonas críticas, una en el túnel del Garraf, en la R2 sur, y otra en Badalona, en la R1, la línea más amenazada por los temporales de mar.

La R3, en su recorrido entre Vic y Puigcerdà, acumula hasta cinco focos que preocupan por desprendimientos de tierra en los taludes adyacentes a los raíles. En la R15, en las comarcas del Ebro, también se concentran varios puntos alarmantes. De hecho, en estas dos líneas el funcionamiento de los trenes continúa suspendido y los itinerarios se realizan aún por carretera. También se han identificado zonas de peligro en la R4, en la R13 y en la R11, cerca de Portbou.

Sin embargo, en las últimas horas se han declarado incidencias leves en otras localizaciones que aún no están recogidas en este mapa que manejan Renfe y el Govern. Los maquinistas, después de la muerte de un estudiante en prácticas en Gelida, negocian con Renfe para que se ponga remedio a los problemas y la seguridad se garantice en todos estos lugares.

Pero las obras no se abordarán de forma inmediata en todas partes. En la R1, por ejemplo, el talud que en Badalona quedó dañado por el temporal ya está reparado. Pero en otros casos, el Govern y Adif se han comprometido a ir evaluando todas las áreas críticas y a encontrar soluciones definitivas que aporten seguridad y resiliencia a la infraestructura. En algunos casos, el problema son los baches o los árboles, que ante episodios de viento amenazan con interrumpir la circulación de trenes.

Cambio climático y mantenimiento

Todos estos puntos rojos del mapa quedan más amenazados en caso de inclemencia meteorológica. Aun así, fuentes conocedoras de la negociación consultadas por este diario afirman que la causa de las incidencias no es solo por la virulencia cada vez más potente de los temporales, alentada por el cambio climático.

Sostienen que la acumulación de años de desinversión y la falta de mantenimiento han contribuido a enquistar una situación que ahora el sindicato de maquinistas, aprovechando las circunstancias del siniestro de Gelida, pretende que se revierta.