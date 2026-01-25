Los usuarios de Rodalies explotan por el precio de los buses interurbanos

El colapso del servicio de Rodalies ha dejado a miles de pasajeros sin otra alternativa que el transporte en autobús ante la paralización del sistema ferroviario y la falta de información clara. La situación ha generado escenas de caos, nerviosismo y agotamiento, especialmente en Barcelona, donde numerosos usuarios se han desplazado esta domingo hasta la Estació del Nord con la esperanza de encontrar una solución para continuar sus trayectos.

A esta incertidumbre se ha sumado la confusión sobre la validez de los títulos de transporte: durante toda la jornada, han sido muchos los viajeros que han preguntado si podían utilizar la tarjeta de Rodalies en los autobuses habituales. La respuesta ha sido negativa, lo que ha provocado una notable indignación entre los afectados, obligados a asumir un gasto extra en un contexto ya de por sí caótico.

Esta situación se reproduce también en otros trayectos habituales de Rodalies. Es el caso, por ejemplo, de los usuarios que necesitan desplazarse hasta Palafrugell o pueblos de la zona, quienes suelen tomar el tren hasta Flaçà y, desde allí, continuar el viaje hasta el municipio. A pesar de disponer de un abono de tren, se ven obligados a pagar un billete adicional para utilizar el autobús, ya que los servicios alternativos funcionan bajo demanda y requieren la contratación de un servicio extra si se desea llegar a una hora más temprana. Esta circunstancia ha provocado una fuerte indignación y numerosas quejas entre los viajeros, que denuncian verse obligados a "pagar dos veces" para alcanzar su destino.

Entre los afectados se encuentra Jenny, una trabajadora que tenía que desplazarse esta mañana desde Barcelona hasta Maçanet. "Lo viví muy mal, porque estuve tirada en el Clot hasta las cinco de la tarde y sin ninguna información. Nadie nos decía nada", explica. Ante la imposibilidad de continuar su viaje en tren, decidió buscar una alternativa en autobús. "Menos mal que tengo a mi hermano aquí, porque si no me habría quedado tirada en la calle. En su piso viven muchos y no permiten que vaya mucha gente, así que me quedé escondida para poder pasar la noche".

Jenny relata que su situación personal hacía todavía más angustiosa la espera. "Tengo un hijo con parálisis y tengo que trabajar para pagar el medicamento y a la mujer que lo cuida. Yo vengo a Barcelona a trabajar por necesidad. Tenía prisa por volver, pero no había autobuses hasta las dos de la tarde. No me queda otra que ir hasta Blanes y desde allí coger otro bus a Maçanet". Además, denuncia la confusión a la hora de adquirir los billetes: "Aquí solo dan información, pero el billete hay que comprarlo al otro lado. Todo es muy complicado".

Otro de los afectados es un hombre que debía desplazarse a Vilassar de Mar. Tras no encontrar opciones claras en su estación habitual, decidió acudir a la Estació del Nord. "Pensaba que aquí podría coger el bus, pero no. Si lo hubiera sabido antes, no habría venido, porque la estación que me queda más cerca de casa es Fabra i Puig”, lamenta. Su autobús salía a las 11:40 y no llegaba a tiempo, lo que le ha obligado a cancelar todos los recados que tenía previstos. "Suerte que vivo y trabajo en Barcelona, pero Renfe funciona muy mal", concluye

Segun ha informado la Generalitat de Catalunya por X, los usuarios afectados que han tenido que utilizar un servicio de transporte alternativo por la parada de Rodalies, pueden solicitar el reembolso del gasto adicional con el recibo del nuevo billete.

Según fuentes del sector y lo que ha podido saber EL PERIÓDICO, las compañías de autobuses ha activado refuerzos extraordinarios en función de la demanda, aunque sin un plan unificado ni una coordinación centralizada clara. Las estaciones solo cubren determinados destinos, por lo que los refuerzos se concentran especialmente en las rutas más solicitadas, como por ejemplo las del Maresme y la Costa Brava, con destinos como Blanes, Pineda de Mar o Calella, donde se registra una elevada afluencia de viajeros.

Estas mismas fuentes explican que el sistema de refuerzo se basa en la activación progresiva de autobuses a medida que aumenta la demanda, lo que provoca importantes retrasos y una gran incertidumbre entre los pasajeros. Además, las limitaciones derivadas de las concesiones de líneas y la disponibilidad de flota complican todavía más la respuesta inmediata ante una crisis de esta magnitud.

Este diario también ha podido constatar que una de las principales deficiencias detectadas es la falta de información clara y visible en las estaciones de Rodalies. La ausencia de cartelería específica, pantallas informativas o avisos detallados sobre las alternativas en autobús ha generado confusión, desplazamientos innecesarios entre distintas estaciones y un creciente malestar entre los usuarios.

Desde el Govern se ha informado de un refuerzo excepcional del servicio de autobuses interurbanos, con un aumento de hasta el 175% de la oferta habitual de fin de semana en comarcas como el Maresme y el Vallès Occidental, tras la suspensión del servicio ferroviario. El dispositivo especial desplegado en toda Catalunya cuenta con cerca de un centenar de autobuses destinados a cubrir las líneas de tren afectadas: 35 pertenecen a la red regular interurbana y alrededor de 60 son vehículos discrecionales activados de forma extraordinaria y adaptados a las necesidades del servicio.

Además, el Govern ha recordado que las líneas del Vallès y del Llobregat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) funcionan con normalidad y que, en el ámbito viario, se mantienen levantadas las barreras de los peajes de la C-32, así como un carril adicional abierto en la AP-7, a la altura de Martorell, en sentido sur, para facilitar la movilidad.

Pese a estas medidas, sobre el terreno muchos pasajeros consideran que los refuerzos resultan insuficientes o llegan tarde. La falta de coordinación entre administraciones y empresas concesionarias ha contribuido a agravar una situación ya de por sí crítica.

El colapso ferroviario ha vuelto a poner en evidencia las carencias estructurales del sistema de Rodalies: infraestructuras obsoletas, incidencias recurrentes y una gestión de crisis que, según los usuarios, no está a la altura. Mientras tanto, miles de personas siguen dependiendo de recorridos improvisados, largas esperas, gastos imprevistos y la ayuda de familiares para poder regresar a casa.