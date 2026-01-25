Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 25 de enero de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 25 de enero de 2026.

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 25 de enero de 2026 es: 5, 11, 18, 34 y 42, siendo el número clave el 7.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

 El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

Detenido un hombre por la muerte "muy violenta" de una mujer en un piso de Lleida

Estas son las líneas de Rodalies que retomarán su servicio este lunes en Catalunya

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Gobierno y Junta aplazan el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz previsto el 31 de enero en Huelva

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios

¿Cómo afecta el temporal al AVE? Así limitan la velocidad los trenes ante las rachas de viento

Sorteo Bonoloto del domingo 25 de enero de 2026