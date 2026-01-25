El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado

El sacerdote jesuita Francesc Peris, un profesor que ha agredido sexualmente a menores en España y en Bolivia, finalmente no será juzgado por ninguno de los abusos que ha perpetrado a lo largo de casi 50 años. Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, una de las dos denuncias que mantenían abierta una causa en el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona ha sido archivada porque la fiscalía considera que está prescrita. Se trata, además, de la denuncia que relataba hechos más recientes, y tras el informe de la fiscalía, fuentes de este juzgado apuntan a que la otra denuncia, al ser más antigua, correrá la misma suerte.

El titular de este juzgado, el magistrado Santiago García, había iniciado una instrucción contra Peris al interpretar que estas dos denuncias, presentadas por exalumnas del colegio Casp de Barcelona por abusos sexuales cometidos en 1999 y 2004, podían considerarse aún vigentes y permitir así un proceso contra el pederasta. Pero la fiscalía ya ha concluido que los delitos de 2004 deben considerarse prescritos, lo cual indica que con los de 1999, de una gravedad muy similar, llegará a la misma conclusión.

Dos declaraciones ante el juez

Con este archivo se desvanece la última oportunidad de juzgar a un sacerdote “narcisista” y “manipulador”, según le describen sus víctimas, que ha acorralado a una cifra desconocida de niños y niñas de colegios de Barcelona y Cochabamba (Bolivia).

Peris, que actualmente está refugiado en una residencia jesuita de Valladolid, tuvo que viajar hasta Barcelona en dos ocasiones el pasado año para declarar ante el juez García. En ambas comparecencias ante la justicia penal española, Peris, defendido por un abogado contratado por los jesuitas, negó los cargos.

El sacerdote, sin embargo, sí ha admitido que abusaba sexualmente de sus alumnos en un proceso interno que los Jesuitas han abierto contra él, según Pau Vidal, delegado de la compañía en Catalunya. Asimismo, ante el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, el órgano del Vaticano que investiga la pederastia de sus religiosos –una suerte de policía interna regida por las leyes canónicas de la Iglesia–, Peris también ha confesado haber abusado sexualmente de niños catalanes y bolivianos.

En la Companyia de Jesús constan más de una veintena de verbalizaciones internas de exalumnos agredidos por Peris solo en Catalunya. EL PERIÓDICO, por su parte, ha contabilizado casi una decena de denuncias policiales presentadas contra este cura, que comenzó abusando en la década de los 60 y fue castigado por esa conducta, finalmente, en 2005. El castigo consistió únicamente en apartarlo de la enseñanza, pero no denunciarlo.

'La Fugida'

Las dos denuncias que habían permitido abrir una causa judicial contra Peris se presentaron tras la emisión en 2024 del documental de ‘La Fugida’ (producción de EL PERIÓDICO, 3CAT y la productora Ottokar). Esta película relata el envío de dos sacerdotes pederastas a Bolivia por parte de la Companyia de Jesús: Lluís Tó, profesor del colegio Sant Ignasi, y Francesc Peris, profesor del de Casp. Tó, que violó a una cifra desconocida pero elevadísima de menores tanto en Catalunya como en Bolivia –a donde fue enviado por los jesuitas tras ser condenado por abusar de una niña de 8 años en 1992–, murió en ese país en 2017, sin ser jamás investigado, ni juzgado, ni condenado por sus delitos, permanentemente amparado y encubierto por su orden. Peris también se saldrá con la suya.

“El sentimiento de impotencia es general, por desgracia, y afecta a todas las víctimas de Peris ante la impunidad judicial que lo ha amparado”, explica a este diario la mujer cuya denuncia ha sido considerada prescrita por la fiscalía, quien subraya que, a través de esta causa, habrían podido recibir algo de justicia no solo ellas dos, sino todas las víctimas de Peris.

‘Sex Penis’ y ‘Chesco’

En el colegio de Casp, los alumnos conocían a Peris como ‘Sex Penis’ porque daba clases de sexualidad y por los rumores que salían de su despacho, el lugar en el que se encerraba con sus víctimas con el pretexto de hacer tutorías o sesiones de espiritualidad. En Bolivia, Peris, de nombre Francesc o Cesc, pasó a ser llamado ‘Chesco’.

"Nos dijeron que se iba a Bolivia porque sufría una crisis de fe", aclaró a este diario una mujer con hijos escolarizados en Casp a principios de los 80. EL PERIÓDICO ha encontrado a varios alumnos que sufrieron los abusos de Peris antes de ser enviado a Bolivia. Uno de ellos, Enric Soler, subraya que era público lo que Peris hacía con ellos en las décadas de los 60 y 70. No disimulaba. Peris se llevaba a alumnos a una casa de colonias de Viladrau y allí se bañaba desnudo con ellos: los agredía sexualmente bajo el agua.

Destino de pederastas

En Bolivia solo estuvo un año, durante el que ejerció de profesor en el colegio Juan XXIII de Cochabamba. Según la investigación de EL PERIÓDICO en la que se basa el documental de ‘La Fugida’, los jesuitas, que ya sabían que abusaba de alumnos en el colegio de Casp de Barcelona, planeaban ocultarlo en Bolivia sin fecha de retorno.

El país andino se convirtió para los jesuitas, como lo eran otros países del hemisferio sur para otras organizaciones religiosas, en un lugar para esconder a sus pederastas, que siguieron haciendo lo mismo que hacían aquí: abusar de menores.