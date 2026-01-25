La portada de EL PERIÓDICO del 25 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 25 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  2. La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
  3. El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
  4. AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
  5. Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
  6. Rodalies opera de forma parcial con trenes y autobuses mientras Adif revisa de nuevo toda la infraestructura
  7. La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
  8. Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento

Los sindicatos de Arcelor reaccionan ante la "hipótesis" del fallo de fabricación de la vía como causa del accidente ferroviario: "El proceso del acero cumple controles muy estrictos"

Los sindicatos de Arcelor reaccionan ante la "hipótesis" del fallo de fabricación de la vía como causa del accidente ferroviario: "El proceso del acero cumple controles muy estrictos"

Lidia Sanmartín, superviviente del Alvia de Angrois: "A las víctimas de Adamuz les digo que la vida sigue, pero de otra forma"

Lidia Sanmartín, superviviente del Alvia de Angrois: "A las víctimas de Adamuz les digo que la vida sigue, pero de otra forma"

Resultados de la Primitiva del sábado 24 de enero de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 24 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 24 de enero de 2026

Una vecindad de Madrid se organiza como “bloque en lucha” frente a un fondo de inversión

Las claves de fondo que explican el caos ferroviario

Las claves de fondo que explican el caos ferroviario

Los maquinistas se niegan a circular ante las intensas lluvias por motivos de seguridad