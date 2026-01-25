La portada de EL PERIÓDICO del 25 de enero de 2026

Primera plana de la edición impresa
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
- El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
- AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
- Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
- Rodalies opera de forma parcial con trenes y autobuses mientras Adif revisa de nuevo toda la infraestructura
- La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
- Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento