Freno a la llegada de turistas de negocios internacionales

Barcelona aguarda en el primer trimestre de 2026 la llegada de decenas de miles de congresistas y profesionales de los negocios. Como viene siendo habitual en los últimos años, Fira de Barcelona encadena en pocas semanas algunos de los congresos internacionales más multitudinarios de la capital catalana.

El turismo de ferias y congresos, conocido como MICE (acrónimo en inglés de Meetings, Incentives, Conferences y Exhibitions), es una de las apuestas “estratégicas” del Ayuntamiento de Barcelona, y una de las claves para desestacionalizar el turismo. No obstante, el sector pierde peso ante un turista de vacaciones y ocio que crece más, sobre todo fuera de la época estival.

Vacaciones y ocio, los motores del turismo

Las cifras dibujan una estacionalidad en Catalunya que, pese a mantenerse, se atenúa. El número de turistas internacionales en temporada alta —julio y agosto— ha retrocedido ligeramente entre 2016 y 2025, según la estadística del INE, a partir de encuestas. En cambio, el turismo aumenta en el resto de los meses, sobre todo en primavera y otoño.

turismo

Una de las estrategias de desestacionalización es el turismo de negocios y congresos. Sin embargo, los turistas que viajan por negocios se han reducido un 5,8% desde 2016 (con datos entre enero y noviembre para que sean comparables con 2025), mientras que los que llegan por ocio y vacaciones han escalado un 13,6%. Este segmento cae en todos los meses, menos en marzo, junio y agosto.

En 2016, los negocios eran el motivo de viaje para el 9,3% de los turistas que llegaron a Catalunya, mientras que en 2025 lo fue para el 7,7%, pese a una ligera recuperación en los últimos tres años.

turismo

turismo

Pese a ello, el turista que viaja a ferias y congresos es el que más gasta por pernoctación, según el INE. En el conjunto de España, ese perfil se deja 348 euros por día, casi el doble que la media de 186 euros. En las primeras posiciones también están otras razones de negocios, con entre 241 y 246 euros al día, y motivos culturales, con 235 euros al día.

turismo

El director del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, en una entrevista para El Periódico, explicó que el sector del MICE inyecta entre un 25% y un 35% de reservas continuadas en los hoteles, lo que ejerce como un colchón y mejora la gestión de los establecimientos, aunque destacó que únicamente el Mobile World Congress (MWC) consigue la plena ocupación.

El informe sectorial de CaixaBank Research sobre turismo para 2026, pese a marcar la desestacionalización como un objetivo, apunta al turismo de personas mayores de 65 años como el segmento que muestra mayor preferencia a concentrarse fuera de temporada. Para el sector en general, fija el turismo de lujo como factor de crecimiento porque, según el documento, aporta el 20% del gasto turístico extranjero, pese a representar solo el 3% de las llegadas.

Con ello, un informe del Observatorio Turístico de Canarias, que analiza otro de los polos turísticos en España como es el archipiélago canario, concluye que el turismo MICE es una modalidad que “permite romper con la estacionalidad de un destino, debido a la capacidad de control de la demanda que se tiene de esta modalidad”. Remarca que este segmento turístico “ayuda a mantener el empleo y evitar el componente estacional del turismo”. También apunta al “turismo sénior” y programas como el IMSERSO como una opción que “presenta un componente desestacionalizado en sus preferencias”.

Fira de Barcelona: centenares de miles de visitas al año

En el sector MICE, Fira de Barcelona reúne varios de los principales recintos feriales de Barcelona, y reúne a más de tres millones de personas, según el portal de datos de esta institución.

Los mayores eventos de Fira en 2024, según datos del Ayuntamiento de Barcelona, fueron el Salón del Manga (167.000 visitantes), el Salón Alimentaria (133.588), el Salón de la Educación (115.117), el Salón del Cómic (110.000), el Mobile World Congress (101.000), la feria Integrated Systems Europe (74.099) y el Japan Weekend (60.000).

Actualmente, Fira está construyendo el denominado 'Hall Zero', que sumará 60.000 metros cuadrados al recinto de 240.000 metros cuadrados de exhibiciones de l’Hospitalet, con la vista fijada en aumentar para el 2028 los potenciales visitantes de dos de los congresos internacionales más relevantes de la capital catalana, el Mobile World Congress y el salón audiovisual Integrated Systems Europe. También está previsto que este 2026 comience la renovación del recinto de Montjuïc con un presupuesto de 225 millones de euros.