Temporal y riesgo de desabastecimiento

Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

La nieve paraliza el noroeste de Zamora: más de 850 camiones atrapados

La nieve paraliza el noroeste de Zamora: más de 850 camiones atrapados

Lucía Feijoo Viera

Jose Real

Jordi Grífol

Barcelona
La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. En Catalunya, se espera otra jornada de lluvias generalizadas y nieve en cotas bajas, Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.

Borrasca Ingrid, en directo | Aviso por fuertes rachas de viento en Catalunya a partir de esta tarde

Muere un ciclista en un choque con un coche en Subirats, en el Alt Penedès

El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso "hacer ruido" al irse para chulear y perdió "el control" del coche

Directo | Arranca una nueva reunión por la crisis de Rodalies, que sigue paralizado este domingo

Habla la madre del menor brutalmente agredido en Torre Pacheco: "Mi hijo se ha vuelto desconfiado y sufre ataques de rabia"

Ocho investigados por la salvaje paliza a un menor durante los disturbios racistas de Torre Pacheco

Barcelona retiró más de 350 pintadas y carteles de las calles cada día el año 2025

"Después de la paliza y de la ducha fría, creo que se murió: pegó un fuerte suspiró y dejó caer la cabeza"