En Directo
Temporal y riesgo de desabastecimiento
Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal
La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'
La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. En Catalunya, se espera otra jornada de lluvias generalizadas y nieve en cotas bajas, Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.
Catalunya activa esta tarde el aviso de situación de peligro por viento
Protecció Civil ha activado el aviso de situación meteorológica de peligro por viento, que empezará a partir de este domingo a las 19h de la tarde y se alargará hasta el lunes a las 13h, principalmente en el litroal central, comarcas de Ponent y el Pirineu Occidental. En estas zonas, el viento de componente oeste puede superar los 72 km/h, con lo que Protecció Civil pide precaucción en las actividades al exterior y en los desplazamientos por carretera.
- Rescatada una familia atrapada en su vehículo por la nieve en Ávila
El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado a una familia, incluida una persona con movilidad reducida y una menor de once años, atrapada por la nieve en una pista del parque eólico próximo a la localidad Las Navas del Marqués (Ávila).
El rescate se llevó a cabo a las 21.10 horas del sábado 24 de enero, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil alertó al Greim de la presencia del vehículo atrapado y en cuyo interior había cuatro personas que no podían abandonar el lugar por sus propios medios debido a la gran acumulación de nieve y las fuertes rachas de viento.
Tras establecer contacto telefónico con los ocupantes, el Greim comprobó que carecían de ropa técnica adecuada para soportar las bajas temperaturas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.
En Catalunya, cuatro carreteras cortadas y una decena con cadenas obligatorias en el Pirineo por la nevada
Cuatro carreteras están cortadas y en una decena son obligatorias las cadenas este domingo por la mañana por la nevada de las últimas horas en el Pirineo, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT). El puerto de la Bonaigua está cerrado por riesgo de aludes, mientras que tampoco se puede circular por la BV-4031 en el coll de la Creueta -donde ayer sábado quedaron atrapados varios coches-, la BV-4243 para acceder a los Rasos de Peguera y la BV-4024 en el tramo final del coll de Pal.
En paralelo, se necesitan equipamientos especiales en la LV-5134 en las Valls d'Aguilar; la N-141c, de Calders a Tona; la C-462, de la Coma i la Pedra a Tuixén por el coll de Port; la C-38 en Molló; la C-142b en Naut Aran para subir al Pla de Beret; la C-12 en Àger; y la T-221 en Talavera.
Siguen mejorando las carreteras afectadas por la nieve: 99 en total, 22 de ellas cerradas
La situación de las carreteras como consecuencia del temporal de nieve y hielo sigue mejorando y pasadas las 10:30 horas de este sábado hay 99 vías afectadas, de las que 22 están cortadas, todas ellas en la red secundaria, ya que en la red principal solo hay que tener precaución en dos puntos de la A-6 y de la A-52.
Según los datos de la Dirección General de Tráfico, hay 99 carreteras afectadas en total, solo dos de ellas en la red principal con nivel verde (precaución y prohibido adelantar para vehículos pesados): la A-6 en el Puerto del Manzanal (León) y la A-52 en Ourense, entre A Canda y A Gudina.
Del total de 99 vías afectadas, 22 están nivel negro (cerradas), 40 en rojo (obligatorio uso de cadenas o neumáticos de invierno, restricción de velocidad y restringido para vehículos pesados), 11 en amarillo (restricción de velocidad y restringido para pesados) y 26 en verde.
Está cerrada la AL-5405 entre Granada y Almería (entre Benacebada y La Estación); en Granada la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada; en Albacete la AB-515 entre Peñascosa y Los Catalmerejos y la AB-516 entre Riópar Viejo y Cortijo de Tortas.
En Salamanca está en ese mismo nivel negro la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia; en Zamora la ZA-103 en San Martín de Castañeda; en Barcelona la BV-4031 en Castellar de n'Hug y la BV-4243 en Castellar del Riu; en Cáceres la CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle, la CC-241 entre Pasarón de la Vera y Piornal, la CC-242 entre Garganta la Olla y Piornal y la CC-437 en Pico Villuercas; y en Navarra la NA-2012 entre Muskilda e Irati.
Rescatados dos escaladores atrapados por la nieve en Montserrat después de pasar la noche en una cueva
Dos escaladores han sido rescatados este sábado en el Montgròs, en el término municipal del Bruc, después de quedar atrapados por la nieve y las malas condiciones meteorológicas en la cueva de la vía Griviola Vella, justo antes de la penúltima reunión. El aviso se ha recibido a las 9.51 h, después de que los escaladores hubieran pasado la noche en la pared sin posibilidad de retroceder.
Los Bombers de la Generalitat han activado un amplio dispositivo con siete dotaciones, entre ellas efectivos del GRAE, y un helicóptero. El ascenso se ha hecho a pie desde Santa Cecília en condiciones muy adversas, con nieve, viento y una visibilidad reducida a solo diez metros, hecho que ha dificultado la localización exacta de la cueva.
Poco después de las tres de la tarde, los equipos han conseguido llegar hasta los escaladores, asegurarlos y completar una maniobra para subirlos hasta la cima. Posteriormente, el helicóptero ha realizado varios izados para evacuar tanto a los escaladores como a los efectivos del GRAE, sin que consten heridos.
Actualizado el aviso del Meteocat por nieve
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación meteorológiva de peligro por nieve.
Desde las 19 horas del sábado hasta la 1 horas del domingo, el grado de peligro es de 1 de 6. La única comarca catalana que registra un peligro moderado (aviso amarillo) es el Alt Empordà.
Activada la alerta naranja de peligro importante por nevadas en el Pirineo aragonés
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja de peligro importante por nevadas en todo el Pirineo aragonés, que se mantendrá desde esta medianoche hasta las 12.00 horas del lunes próximo.
Según informa el organismo meteorológico, se prevé que se produzcan acumulaciones de hasta veinte centímetros de nieves en 24 horas en zonas situadas por encima de los 1.200-1.300 metros de altitud, especialmente en la parte occidental del Pirineo oscense.
Crecidas de los ríos
La Agencia Catalana de l'Aigua ha informado de que el río Ter sitúa en 127 metros cúbicos por segundo el caudal con el que discurre por Torroella de Montgrí, por lo que se coloca en el nivel amarillo.
El caudal del río Llobregat, por su parte, se encuentra también en nivel amarillo a su paso por Sant Vicenç dels Horts, donde discurre con 95,8 metros cúbicos por segundo.
La lluvia eleva al nivel de alerta el caudal de la riera de Gotarra en Campllong (Girona)
Las intensas lluvias caídas en las últimas horas en Cataluña ha elevado al nivel de alerta el umbral del caudal de la riera de Gotarra a su paso por Campllong, en la provincia de Girona.
La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha informado de que, a su paso por ese municipio, la riera discurre con 21,8 metros cúbicos por segundo, lo que supone un índice de riesgo, y pide a los vecinos que no se acerquen a la riera y que eviten cruzar pasos o puntos bajos de la zona.
Bombers atiende 179 servicios por lluvia y nieve hasta las 16 horas
Bombers de la Generalitat han atendido hasta las 16 horas un total de 179 avisos por lluvia y nieve, 63 de las cuales entre las 14.00 y las 16.00 horas. La mayoría de incidencias son por vehículos bloqueados.
