Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

Siguen mejorando las carreteras afectadas por la nieve: 99 en total, 22 de ellas cerradas

La situación de las carreteras como consecuencia del temporal de nieve y hielo sigue mejorando y pasadas las 10:30 horas de este sábado hay 99 vías afectadas, de las que 22 están cortadas, todas ellas en la red secundaria, ya que en la red principal solo hay que tener precaución en dos puntos de la A-6 y de la A-52.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, hay 99 carreteras afectadas en total, solo dos de ellas en la red principal con nivel verde (precaución y prohibido adelantar para vehículos pesados): la A-6 en el Puerto del Manzanal (León) y la A-52 en Ourense, entre A Canda y A Gudina.

Del total de 99 vías afectadas, 22 están nivel negro (cerradas), 40 en rojo (obligatorio uso de cadenas o neumáticos de invierno, restricción de velocidad y restringido para vehículos pesados), 11 en amarillo (restricción de velocidad y restringido para pesados) y 26 en verde.

Está cerrada la AL-5405 entre Granada y Almería (entre Benacebada y La Estación); en Granada la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada; en Albacete la AB-515 entre Peñascosa y Los Catalmerejos y la AB-516 entre Riópar Viejo y Cortijo de Tortas.

En Salamanca está en ese mismo nivel negro la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia; en Zamora la ZA-103 en San Martín de Castañeda; en Barcelona la BV-4031 en Castellar de n'Hug y la BV-4243 en Castellar del Riu; en Cáceres la CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle, la CC-241 entre Pasarón de la Vera y Piornal, la CC-242 entre Garganta la Olla y Piornal y la CC-437 en Pico Villuercas; y en Navarra la NA-2012 entre Muskilda e Irati.