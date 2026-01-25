Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | El servicio de Rodalies vuelve a quedar suspendido tras la petición del Govern

En Directo
La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, ha quedado interrumpido de nuevo este sábado.Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red.
Govern, Adif y Renfe se reúnen para evaluar la situación de Rodalies, que sigue sin servicio
El Govern, Adif y Renfe se reúnen de nuevo este domingo por la mañana en la Conselleria de Territorio para decidir si se reanuda el servicio de Rodalies y regionales, suspendido desde las 13.00 horas del sábado.
En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Govern informa de que se ha reforzado el transporte público con 170 autobuses interurbanos, además de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès y el Llobregat (Barcelona).
También se mantienen abiertas las barreras de las C-32 para garantizar la fluidez del tráfico.
El Govern pidió a las operadoras Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies en toda Catalunya el sábado ante la falta de "garantías" y hasta asegurar la operatividad de las vías, según informaron el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa .
El Govern también solicitó a las operadoras la gratuidad del servicio "hasta que se recupere la plena normalidad".
El alcalde de Mataró admite preocupación por Rodalies y espera que las inspecciones de las vías “acaben con celeridad”
El alcalde de Mataró, David Bote, ha reconocido este domingo que está "muy preocupado" por la situación de Rodalies, por la seguridad del servicio y por los problemas de movilidad que se generan. Tras reunirse el sábado con el Govern para conocer de primera mano la situación, Bote ha dicho que espera que las inspecciones de las vías "terminen con celeridad" y el servicio se pueda reanudar de manera "segura y rápida". "Desplazarse muchas veces no es una opción, sino una obligación y una necesidad", ha apuntado en un mensaje en la red X.
Confusión en la estación de Sants por algunas pantallas que muestran trenes de Rodalies en activo durante unos momentos
Las pantallas de la estación de Sants han mostrado este domingo a primera hora algunos trenes de Rodalies en activo, en una jornada en la que el servicio permanece suspendido, hecho que ha provocado confusión. Algunos usuarios que desconocen la última suspensión de este sábado han acudido a la estación confiando en coger un tren. Es el caso de Jordi, que vio ayer sábado que se había reanudado la circulación de trenes y quería ir a Calafell: "Tenía entendido que sí y en principio no tenía la duda". Por otra parte, hay usuarios que han lamentado a la ACN la falta de soluciones, como Dina: "Me dicen que me tengo que buscar la vida, que vaya a buscar un medio alternativo, que ellos no lo saben".
Monique Zamora Vigneault
España ya encabeza los descarrilamientos en Europa: "El mantenimiento se ha sacrificado por la velocidad"
En apenas una semana, España ha vivido cuatro siniestros implicando a la infraestructura ferroviaria del país, con accidentes repartidos entre el corredor mediterráneo, el Cantábrico o el Penedès. Aunque el trágico accidente en Adamuz lo absorbe todo, seguido del de Gelida, no es un caso único. España se ha convertido en el país con más descarrilamientos en Europa durante los últimos dos años, por encima de Francia y Alemania, según los datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. España fue responsable del 21% de los siniestros de este carácter en los últimos dos años registrados en Europa. Para poner las cifras en contexto con el resto del continente, España registró 12 descarrilamientos en 2024 frente a una media europea de 2,3 incidentes al año, en un año donde hubo 63 accidentes de este tipo. Amplíe la información en este enlace.
Continúan los trabajos para asegurar el retorno del servicio con la "máxima fiabildiad"
El servicio de Rodalies permancerá suspendido este domingo, mientras se realizan trabajos en las vías que permitan asegurar la reanudación de su funcionamiento con la "máxima fiabilidad", según informó ayer el Govern.
La PTP pide reanudar Rodalies en los tramos seguros para evitar dejar a miles de usuarios sin alternativa
La Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha reclamado la reanudación inmediata, aunque sea parcial, del servicio de Rodalies en los tramos considerados seguros, al considerar que la suspensión total deja a “miles de personas sin alternativa”. La entidad dice comprender las reivindicaciones del personal de conducción de Renfe, pero pide una “voluntad constructiva” para recuperar el servicio con garantías. La PTP celebra que se ponga el foco en las deficiencias de mantenimiento y los puntos de riesgo de la red, y critica que la respuesta habitual de Adif haya sido limitar la velocidad sin resolver el problema de fondo. Por ello, exige transparencia sobre los tramos afectados y un cambio profundo en la gestión de la infraestructura, que atribuye a Adif y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con reproches también a la Generalitat por no exigir más responsabilidades.
Renfe pide disculpas y trabaja para recuperar la normalidad en Rodalies tras días de alteraciones
Renfe ha pedido disculpas a los usuarios de Rodalies de Catalunya por el caos ferroviario de los últimos días y asegura que sigue trabajando para recuperar la normalidad del servicio “lo antes posible”. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado que se ha trabajado durante toda la noche para garantizar una movilidad mínima.
Rodalies seguirá suspendida en Catalunya este domingo
La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, confirma que el servicio de Rodalies continuará suspendido este domingo para garantizar la seguridad. Paneque califica de “acertada” la decisión y agradece el civismo ciudadano tras la reunión celebrada en la sede de la Generalitat de Catalunya
Comparecencia del Govern a las 19.30 horas
Con motivo de la suspensión de la circulación de Rodalies, este sábado alrededor de las 19.30 horas el Govern comparecerá en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (Barcelona) para explicar los puntos de la reunión que ha tenido lugar esta tarde.
Aliança Catalana exige la devolución del importe de los abonos de Rodalies en enero
Aliança Catalana ha exigido este sábado la "devolución íntegra" del importe de los abonos de Rodalies en el mes de enero a todos los usuarios afectados por las incidencias en la circulación de trenes y ha urgido a la Generalitat de Catalunya a asumir el "control total" de este servicio ferroviario.
En un comunicado, la formación que lidera la alcaldesa de Ripoll (Girona) y diputada en el Parlamento de Catalunya, Sílvia Orriols, ha reclamado además al Govern de Salvador Illa que, una vez asumido el control de Rodalies, transfiera su gestión a Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).
