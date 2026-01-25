Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Repercusiones del accidente de Gelida

Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | El servicio de Rodalies vuelve a quedar suspendido tras la petición del Govern

La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado

La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado

Jornada con afectaciones en Rodalies pero sin interrupción del servicio

Jornada con afectaciones en Rodalies pero sin interrupción del servicio / ACN

Glòria Ayuso

Víctor Vargas Llamas

Jordi Grífol

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, ha quedado interrumpido de nuevo este sábado.Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red.

