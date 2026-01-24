Vigo podrá vetar nuevos pisos turísticos en calles, barrios o zonas

El Concello dará un paso al frente el martes para controlar la proliferación de viviendas vacacionales en Vigo. El Consello da Xerencia de Urbanismo aprobará el Proyecto de Ordenanza municipal reguladora de la implantación, intensidad y funcionamiento de las viviendas de uso turístico y de los apartamentos y viviendas turísticas. Se trata del escalón previo a su aprobación inicial por parte del pleno municipal y a su OK definitivo una vez venza el periodo de información pública. La norma no afectará a propiedades que ya forman parte del circuito.

El objetivo del Concello, según explicó la concejala responsable de Urbanismo, María José Caride, es «proporcionar seguridad jurídica a titulares y vecinos, evitar conflictos con las comunidades de propietarios y priorizar el derecho a la vivienda y el uso residencial permanente». La limitación está amparada por el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que engloba estas actividades en los usos terciarios hoteleros, distintos del uso residencial —de carácter permanente—.

«No son viviendas al uso, sino una actividad económica», anotó Caride. Así, las nuevas implantaciones solo serán posibles en las zonas donde el Plan lo permita como uso compatible. De todas formas, el Concello se reserva la posibilidad de limitar su apertura en áreas, barrios, calles o zonas «en función del impacto», previo estudio y tramitación administrativa correspondiente.

¿Dónde podrá haber pisos turísticos?

Solo podrán implantarse en edificios de uso completo destinado a este fin o en plantas bajas o plantas altas, siempre que se garantice su independencia funcional y de acceso respecto de las viviendas residenciales que puedan existir en el edificio. En ningún caso se permitirá su implantación cuando en la planta inmediatamente inferior exista el uso de vivienda residencial.

No se permitirán tampoco en las viviendas que cuenten con algún tipo de protección o que hayan sido objeto de rehabilitación o reforma con subvenciones públicas destinadas a la mejora del parque de viviendas del término municipal o de mejoras destinadas a viviendas con ayudas públicas.

En todo caso, el proyecto de ordenanza deja claro que «la reforma de las instalaciones comunes de los edificios de usos residenciales a instancia de la comunidad con ayuda pública no impedirá la implantación de las viviendas de uso turístico en aquellas partes del edificio que cumplan con los requisitos recogidos» en este nuevo marco municipal.

La actividad quedará sujeta a comunicación previa, además de la obligatoria inscripción en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia. «A partir de ahora, todas las viviendas de uso turístico tendrán que ser compatibles con esta tramitación administrativa y contar con comunicación previa ante el Concello de Vigo», apostilló la responsable municipal de Urbanismo.