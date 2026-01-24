Suspendida la circulación en la R1 entre Badalona y Montgat y en los túneles del Garraf tras la nueva exigencia de los maquinistas de revisar la seguridad

Un mapa consensuado entre los maquinistas, Renfe y Adif detalla todos los puntos de la red de Rodalies donde se considera que existe riesgo de deslizamiento y los que se centran los trabajos de revisión de la infraestructura. El sindicato de maquinistas Semaf ha exigido a las nueve de la mañana de este sábado añadir los túneles del Garraf de la línea R2 Sur y el tramo entre Badalona y Montgat de la línea R1. Una indicación que ha tenido un rápido efecto: a las 11.00 Renfe ha suspendido la circulación también en estos dos tramos.

Allí donde sí se circula, el sindicato de maquinistas se dirige al personal de conducción pidiendo "que extreme la precaución" y reporte cualquier anomalía que detecte.

En el acuerdo cerrado el jueves entre los maquinistas Adif, Renfe y el Govern para recuperar el servicio de Rodalies se incluía el mapa con todos los puntos vulnerables que el gestor de la infraestructura debe revisar para garantizar la circulación de los trenes.

Tercera revisión

Son las zonas que la noche del jueves al viernes se chequearon por segunda vez con la presencia de los maquinistas, tras una primera revisión realizada por Adif, tras la cual el responsable de la infraestructura consideró que presentaban seguridad. No obstante, el viernes por la tarde se produjo un nuevo deslizamiento en la R1 a la altura de Tordera, en uno de los puntos que se habían verificado: tierra, piedras e incluso parte de un árbol cayeron sobre la vía. Un tren que circulaba a poca velocidad pudo reaccionar y frenó, quedándose a pocos metros del lugar donde había caído toda la tierra. El acontecimiento encendió los ánimos de los maquinistas, que remitieron un comunicando negándose a prestar servicio allí donde exista riesgo.

"Se están realizando revisiones exhaustivas con ingenieros geotécnicos que evaluarán los puntos con riesgo de desprendimiento", indica Renfe, que se encarga de operar los trenes. Adif, el responsable de la infraestructura y de repararla, no se ha pronunciado oficialmente al respecto.