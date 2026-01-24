Estas son las líneas de Rodalies que prestarán servicio habitual este sábado, según Renfe

La confusión sobre el servicio ferroviario en Catalunya es total este sábado. Después de que la Generalitat haya asegurado de madrugada que el servicio de Rodalies no se prodía prestar porque Renfe y Adif habían comunicado su "incapacidad" para operar, Renfe se ha visto obligado a puntualizar que algunas líneas sí prestarán servicio habitual.

Renfe ha aclardo que el servicio de Rodalies será parcial porque se harán revisiones sobre los puntos con riesgo de corrimiento de tierras.

El departamento de Territori había comunicado que Renfe y Adif habían asegurado que no eran capaces de operar el servicio ordinario y la operadora ha concretado más tarda que habrá trenes en algunas líneas y se mantendrá el refuerzo del servicio por carretera mientras se hacen revisiones tras el desprendimiento de este viernes entre Maçanet y Blanes.

Según Renfe, estas son las líneas en las que habrá oferta habitual:

R2

R2 Norte

R2 Sur

R8

R16

R17

En el resto, habrá afectaciones, aunque la compañia no ha precisado cuáles.