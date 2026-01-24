El Govern asegura que Renfe y Adif le han trasladado su "incapacidad" para operar la red de Rodalies hoy

El servicio de Rodalies volverá a estar parciulamente suspendido en Catalunya este sábado, después de que Renfe y Adif hayan comunicado al Govern su "incapacidad" de operar la red, según ha informado el departamento de Territori de la Generalitat. Renfe ha dicho después que el servicio será parcial para revisar los puntos con riesgo de desprendimiento.

La decisión se ha tomado después de una reunión de más de ocho horas que se ha celebrado en el departamento de Territori y en la que han participado los consellers de Presidència, Territori e Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon, respectivamente, junto a responsables de Renfe, Adif, Protecció Civil, el Servei Català de Trànsit, los Mossos d'Esquadra y el Institut Cartogràfic, entre otros organismos, para abordar la crisis de Rodalies.

Pasadas las tres de la madrugada, la Conselleria de Territori ha informado de que Catalunya volverá a estar sin servicio de Rodalies desde este sábado, como ya ocurrió el miércoles y el jueves a raíz del accidente mortal de Gelida.

"Renfe viajeros y Adif nos han comunicado la incapacidad de operar el servicio ordinario de trenes de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria", ha señalado el Govern, que mantendrá los servicios alternativos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Posteriormente, Renfe ha afirmado que el servicio de Rodalies sería "parcial para revisar los puntos con riesgo de desprendimiento".

Todas las partes presentes en la reunión, que había empezado a las siete de la tarde, se han emplazado a un nuevo encuentro que tendrá lugar este sábado a las nueve de la mañana en la sede de Territori "para buscar soluciones que permitan retomar el servicio lo más pronto posible".

Crisis en Rodalies

La crisis de movilidad en Cataluña comenzó el martes día 20 con un accidente en la línea R4 en Gelida, cuando un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias. En el siniestro falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.

Ese mismo día, unas horas antes, en la linea R1, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona), un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal, sin causar heridos.

Estos dos accidentes provocaron la suspensión del servicio de Rodalies durante dos días en toda Catalunya -miércoles y jueves-, dejando a unos 400.000 usuarios sin tren para desplazarse.

El servicio se retomó en todas las líneas a primera hora del viernes, aunque con retrasos y un nuevo percance: también en la R1, un desprendimiento de tierras entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes bloqueó la línea. El maquinista pudo frenar a tiempo y retroceder con el pasaje hasta la estación más cercana.

El sindicato de maquinistas Semaf ha calificado de "intolerable" este nuevo desprendimiento y ha asegurado que Renfe les ha informado de que "van a paralizar el servicio en los puntos de todas las líneas del ámbito de Rodalies que tenga categorizado riesgo de desprendimiento".

Ingenieros geotécnicos de Adif se desplazarán a todos los puntos para evaluar esos riesgos, ha señalado el sindicato.