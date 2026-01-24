Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzForo de DavosSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Baleares

Mallorca concentra cinco de los diez barrios más caros de España para comprar vivienda

Un informe de Idealista consolida a la isla como uno de los grandes reclamos del mercado inmobiliario de lujo

Costa d'en Blanes de Calvià es el distrito balear más caro por metro cuadrado

Imagen de archivo: Viviendas en Mallorca

Imagen de archivo: Viviendas en Mallorca / G. Bosch

César Mateu

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mallorca concentra buena parte del mercado inmobiliario más exclusivo de España. Según los últimos datos publicados por Idealista, cinco de los diez barrios más caros del país para comprar una vivienda usada se encuentran en la isla, ocupando posiciones destacadas dentro del ranking nacional elaborado a partir del precio medio por metro cuadrado.

El estudio confirma que Mallorca no solo está presente en este listado, sino que lo hace ocupando los puestos de cabeza en un ranking dominado por zonas con una oferta limitada y una demanda constante.

Mallorca, entre el segundo y el noveno puesto del ranking

De acuerdo con los datos de Idealista, el distrito mallorquín mejor situado en el ranking es Costa d’en Blanes, en el municipio de Calvià, que ocupa el segundo puesto de toda España, solo por detrás del madrileño barrio de Salamanca. Con un precio medio cercano a los 9.700 euros por metro cuadrado, se consolida como uno de los enclaves residenciales más caros del país.

En tercera posición aparece Port d’Andratx, que mantiene precios próximos a los 8.900 euros por metro cuadrado, confirmando su peso histórico dentro del mercado de lujo. Son Vida, en Palma, ocupa el quinto puesto del ranking nacional, con valores que superan los 8.500 euros por metro cuadrado.

El séptimo lugar lo ocupa el área formada por Portals Nous y Bendinat, de nuevo en Calvià, donde el precio medio ronda los 8.300 euros, mientras que Cas Català–Illetes completa la presencia mallorquina en el top ten en la novena posición, rozando los 8.000 euros por metro cuadrado.

Los distritos españoles que completan el ‘top ten’

El ranking elaborado por Idealista está encabezado por el Barrio de Salamanca, que ocupa el primer puesto con un precio medio cercano a los 10.000 euros por metro cuadrado es el más alto de España.

Noticias relacionadas

Entre las zonas más caras también aparece en Ibiza Jesús/Nuestra Señora de Jesús, que ocupa la octava posición. El listado lo cierran enclaves tradicionales del mercado de la península, como La Zagaleta–El Madroñal, en Málaga, Centro-Miraconcha en San Sebastián y Chamberí en Madrid, que completan las diez primeras posiciones del ranking nacional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  2. La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
  3. El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
  4. AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
  5. Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
  6. La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
  7. Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
  8. El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante

ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica

ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica

Las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya

Las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya

Isabel, usuaria de Rodalies: "No se entiende, es increíble, hay mucha falta de información"

Isabel, usuaria de Rodalies: "No se entiende, es increíble, hay mucha falta de información"

Rodalies interrumpe su servicio después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad

Rodalies interrumpe su servicio después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad

Suspendida la circulación en la R1 entre Badalona y Montgat y en los túneles del Garraf tras la nueva exigencia de los maquinistas de revisar la seguridad

Suspendida la circulación en la R1 entre Badalona y Montgat y en los túneles del Garraf tras la nueva exigencia de los maquinistas de revisar la seguridad

Borrasca Ingrid, en directo | Protecció Civil envia un ES-Alert a cinco comarcas catalanas para limitar la movilidad por nieve

La Policía libera a 15 mujeres chinas que eran captadas por anuncios en redes y obligadas a prostituirse

La Policía libera a 15 mujeres chinas que eran captadas por anuncios en redes y obligadas a prostituirse

La Policía libera a 15 mujeres chinas prostituidas en Palma y detiene a 14 personas

La Policía libera a 15 mujeres chinas prostituidas en Palma y detiene a 14 personas