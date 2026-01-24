Isabel, usuaria de Rodalies: "No se entiende, es increíble, hay mucha falta de información"

La interrupción del servicio ferroviario en varias líneas de Rodalies ha provocado escenas de desconcierto e indignación entre los pasajeros este sábado por la mañana, especialmente por la falta de información clara en las estaciones.

En Barcelona-Sants, Isabel debía desplazarse hasta Cardedeu y denunciaba no saber si su tren llegaría a salir. Según ha explicado, antes de venir a la estación de Sants, escuchó en la radio que la R2 era la única línea que funcionaba con normalidad, pero al llegar a la estación la situación era muy distinta. "Por la mañana decían que la R2 iba bien, pero cuando he llegado aquí ya no funcionaba nada. No se entiende, es increíble, hay mucha falta de información", lamenta. Isabel ha tenido que esperar entre 20 y 25 minutos sin tener claro si podría viajar y ha criticado la falta de indicaciones útiles por parte del personal, que únicamente le ha facilitado información sobre la R11 en dirección a Portbou, pese a que su trayecto correspondía a la R2 Nord. Finalmente, ha podido coger el tren, aunque reconoce que fue más por suerte que por una información fiable.

Uno de los cortes más graves de esta mañana ha sido la línea R1, que ha permanecido interrumpida entre L’Hospitalet de Llobregat y Mataró, dejando sin conexión directa con Barcelona a localidades del Maresme como Premià de Mar, Malgrat de Mar y Tordera. Varios viajeros que tenían que coger el tren en la estación de El Clot, explicaban no saber cómo llegar a sus destinos, mientras que otro usuario, que debía desplazarse a Mollet y tomar el tren en Granollers para visitar un piso, dudaba de si podría hacerlo ante la falta de información. A esta situación se suma que trabajadores de Renfe tampoco disponían de datos claros, mientras que en la misma estación, las pantallas seguían indicando que la R1 funcionaba con normalidad. Durante la mañana, solo han circulado trenes en tramos interiores que no enlazan con Barcelona, por lo que se ha recomendado a los usuarios utilizar alternativas por carretera, principalmente autobuses interurbanos.

Según las últimas informaciones, Rodalies interrumpe su servicio después de que el Govern exija su suspensión.