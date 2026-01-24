Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

La Fiscalía de Córdoba rechaza el secreto de las actuaciones del accidente de Adamuz

La Guardia Civil ha solicitado declarar secreta la causa

Alejandro Izuel, fiscal delegado en Montoro, en una imagen de archivo.

Alejandro Izuel, fiscal delegado en Montoro, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Córdoba
La Fiscalía provincial de Córdoba ha rechazado este viernes que se declaren secretas las actuaciones judiciales sobre el accidente de trenes acontecido en Adamuz (Córdoba) el domingo pasado, 18 de enero. De este modo, la Fiscalía Superior de Andalucía ha informado de la decisión adoptada, después de que se haya conocido que la Guardia Civil ha solicitado declarar secreta la causa.

El Ministerio Público ha remitido un informe al Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga el origen de la tragedia ferroviaria, donde se manifiesta desfavorable a la declaración del secreto de las diligencias previas que se están instruyendo. El siniestro ha provocado 45 víctimas mortales y un centenar de heridos.

Noticias relacionadas

"Sin perjuicio de que en el futuro pueda solicitarse"

Afirma la Fiscalía que esta decisión se adopta "sin perjuicio que en el futuro y en función de las circunstancias pueda solicitarse" esa declaración de secreto de las actuaciones. Este planteamiento tiene lugar después de que hayan aparecido en los medios de comunicación informaciones como la primera conversación del maquinista del tren de Iryo sobre el accidente, recogida en una caja negra que ya ha sido entregada a la autoridad judicial. Por otra parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios también está informando sobre su trabajo en este siniestro.

