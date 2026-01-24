Tragedia ferroviaria
La Fiscalía de Córdoba rechaza el secreto de las actuaciones del accidente de Adamuz
La Guardia Civil ha solicitado declarar secreta la causa
Pilar Cobos
La Fiscalía provincial de Córdoba ha rechazado este viernes que se declaren secretas las actuaciones judiciales sobre el accidente de trenes acontecido en Adamuz (Córdoba) el domingo pasado, 18 de enero. De este modo, la Fiscalía Superior de Andalucía ha informado de la decisión adoptada, después de que se haya conocido que la Guardia Civil ha solicitado declarar secreta la causa.
El Ministerio Público ha remitido un informe al Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga el origen de la tragedia ferroviaria, donde se manifiesta desfavorable a la declaración del secreto de las diligencias previas que se están instruyendo. El siniestro ha provocado 45 víctimas mortales y un centenar de heridos.
"Sin perjuicio de que en el futuro pueda solicitarse"
Afirma la Fiscalía que esta decisión se adopta "sin perjuicio que en el futuro y en función de las circunstancias pueda solicitarse" esa declaración de secreto de las actuaciones. Este planteamiento tiene lugar después de que hayan aparecido en los medios de comunicación informaciones como la primera conversación del maquinista del tren de Iryo sobre el accidente, recogida en una caja negra que ya ha sido entregada a la autoridad judicial. Por otra parte, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios también está informando sobre su trabajo en este siniestro.
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
- El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
- AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
- Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
- La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
- Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
- El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante