El Ejército busca 71 soldados profesionales para el regimiento de Sant Climent Sescebes

El Ejército de Tierra ha abierto una convocatoria con 71 plazas de soldado profesional destinadas al Regimiento de Infantería “Arapiles” 62, con sede en el acuartelamiento militar de Sant Climent Sescebes, en el Alt Empordà. La convocatoria se publicó el pasado 8 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las personas que superen el proceso de selección se incorporarán a las escalas de tropa y marinería e iniciarán la formación en los centros docentes militares antes de llegar a su unidad de destino. El contrato inicial es de tres años, con posibilidad de prórroga.

El Regimiento “Arapiles” 62 es una unidad del Ejército de Tierra con una larga trayectoria en Catalunya y está ubicado en Sant Climent Sescebes. Actualmente, cuenta con el Batallón “Badajoz”, una unidad mecanizada equipada con vehículos de combate de infantería Pizarro.

En los últimos años, el regimiento ha participado en diversas misiones internacionales, especialmente en el marco de la OTAN, como la misión “Enhanced Forward Presence” en Letonia, en la que ha participado los años 2019, 2021 y 2024, y que está previsto que se repita próximamente.

El acuartelamiento dispone de instalaciones para la instrucción y el entrenamiento, así como de alojamientos y servicios básicos para el personal destinado.

El Ministerio de Defensa informa de que las personas interesadas pueden informarse e inscribirse en el proceso de selección a través del BOE o pidiendo cita en la Subdelegación de Defensa de Girona.

Baja tasa de gerundenses y catalanes en el ejército

Según el anuario estadístico militar del Ministerio de Defensa de 2024, el más reciente publicado hasta ahora, el número de militares españoles nacidos en las comarcas de Girona es de 147. En cuanto a Catalunya, el número es de 1.789. Esta cifra representa un 2,7% de los cerca de 70.000 miembros del ejército en todo el Estado, un peso que contrasta con el que tiene la población general catalana, que suma una sexta parte del total español (16,5%). Así, la tasa de soldados por cada 100.000 habitantes es de 22 en Cataluña, la más baja de todo el Estado, por debajo del País Vasco, Navarra y Baleares, las que más se le aproximan. Los datos también reflejan que las demarcaciones de Girona, Tarragona y Lleida se sitúan a la cola en efectivos que aportan en números absolutos.

Los datos también muestran que aproximadamente ocho de cada diez militares originarios de las comarcas catalanas están en activo, mientras que el resto son reservistas, están en excedencia voluntaria, o en otras circunstancias. En cuanto al peso de los hombres, supera el 91% del total, una proporción similar al conjunto del ejército, y solo constan 156 mujeres catalanas como miembros del cuerpo.

Según el anuario de Defensa, solo 798 de los 69.836 militares que hay en España están destinados o adscritos a Catalunya, un 1,1% del total. Nueve de cada diez son hombres y siete de cada diez están en activo. Una proporción similar (73%) forman parte del ejército de tierra; un 15%, del aire; un 3,7%, de la armada; y el resto son de los cuerpos comunes de las fuerzas armadas.