MIR 2026, todas las claves: el examen para médicos internos residentes y otros sanitarios, en directo

Miles de sanitarios se enfrentan este sábado, 24 de enero, al MIR 2026, un examen clave para su futuro profesional. Este año, las cifras vuelen a ser de récord, con 12.366 plazas para Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. En concreto, estos números suponen un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, es decir, un 3,5% más (y un 54% con respecto a 2018). En el caso de los médicos, el Ministerio de Sanidad oferta 9.276 plazas para la formación de Médico Interno Residente, para 16.736 personas que han sido admitidas.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las claves del MIR 2026:

¿En qué consiste la prueba? La prueba constará de 200 preguntas más 10 de reserva y tendrá una duración de cuatro horas y media. No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados y estará prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico con capacidad de comunicación o almacenamiento, que deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la recogida de las hojas de respuestas.

Aspirantes convocados por sede En Albacete están convocados 812 aspirantes; en Alicante 1.162; en Badajoz 702; en Barcelona 4.121, en Bilbao 907, en Cáceres 393, en Cádiz 622, en Granada 1.761; en Las Palmas 691; en León 273, en Logroño 252, en Madrid 6.648, en Málaga 1.149, en Murcia 2.097, en Oviedo 1.897, en Palma de Mallorca 508, en Pamplona 541, en Salamanca 641, en Santander 348, en Santiago de Compostela 1.930, en Sevilla 2.119, en Santa Cruz de Tenerife 712, en Valencia 3.012, en Valladolid 803 y en Zaragoza 1.402 aspirantes.

Hasta 35.503 aspirantes se examinan este sábado para las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada convocadas Un total de 35.503 personas de toda España han sido admitidas para la convocatoria de las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), que se celebrará el sábado, 24 de enero, en todo el país, con el objetivo de cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación. El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13.30 horas (12.30 en Canarias). Una vez concluido este proceso, una hora después, se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de las personas aspirantes.

Sanidad publica las listas definitivas del MIR: 35.503 admitidos y casi el 75% son mujeres El Ministerio de Sanidad ha hecho públicas las listas definitivas de personas admitidas y no admitidas al examen MIR y al resto de pruebas de Formación Sanitaria Especializada. En total, 35.503 aspirantes han sido admitidos, un 10,7% más que en la convocatoria anterior, y el 74,28% son mujeres. La publicación de los listados llega tras días de críticas por los retrasos y la gestión del proceso, cuestionada por organizaciones profesionales como la Asociación MIR España y el Sindicato Médico Andaluz. El examen se celebra este sábado, con llamamiento a las 13.30 horas y comienzo a las 14.00.

Caos y nervios en la recta final del MIR: aspirantes denuncian retrasos, fallos y recorte de sedes La cuenta atrás del MIR llega marcada por el malestar y la incertidumbre entre los aspirantes, que denuncian retrasos, errores informáticos y una gestión “irregular” del proceso por parte del Ministerio de Sanidad. La publicación tardía de las listas definitivas, problemas en el baremo del expediente y la reducción de sedes, como la supresión de Girona en Catalunya, han elevado la tensión a pocas horas del examen. Desde la Universitat de Girona, estudiantes y exalumnos lamentan un clima de nervios tras años de preparación, mientras sindicatos como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y partidos políticos denuncian una “cadena de decisiones erróneas” y reclaman explicaciones al Gobierno. Lea aquí toda la información.

Sanidad publica las instrucciones del MIR: 200 preguntas, bolígrafo azul o negro y penalización por fallos El Ministerio de Sanidad ha difundido las instrucciones del examen MIR, que se celebrará este sábado 24 de enero para 35.503 aspirantes. La prueba constará de 200 preguntas más 10 de reserva, durará cuatro horas y media y exigirá bolígrafo azul o negro, con prohibición total de móviles y dispositivos electrónicos. El llamamiento arrancará a las 13.30 horas y el examen comenzará a las 14.00, sin permitir accesos una vez abiertos los cuadernos. Cada acierto sumará 3 puntos, los errores restarán 1 y las preguntas en blanco no puntuarán. Lea la noticia completa aquí.

Nieves Salinas Oftalmología vuelve a despuntar como una de las especialidades más codiciadas del MIR 2026 Oftalmología se consolida, tras Dermatología y Cirugía Plástica, como una de las especialidades más demandadas del MIR. En la convocatoria de 2026 se ofertan 229 plazas y todo apunta a que volverán a agotarse en los primeros días. Desde la Sociedad Española de Oftalmología destacan que su atractivo reside en que combina vertiente clínica y quirúrgica, con alta precisión técnica y resultados rápidos y visibles en los pacientes. El envejecimiento de la población y el aumento de patologías oculares disparan además la demanda asistencial, con largas listas de espera en el sistema público y presión creciente también en la sanidad privada. Lea la noticia completa aquí.

Nieves Salinas El MIR de Urgencias y Emergencias se estrena en 2026 con 82 plazas tras años de reivindicación La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias debutará en el MIR 2026 con 82 plazas, un hito largamente reclamado por los profesionales del sector. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias valora el estreno como “un paso muy importante” para garantizar una formación homogénea y alineada con Europa, aunque advierte de que será insuficiente para afrontar el relevo generacional en unos servicios altamente envejecidos. La especialidad fue aprobada en julio de 2024 por el Ministerio de Sanidad y los primeros residentes no terminarán su formación hasta 2030, en un contexto de creciente saturación de las urgencias. Lea aquí la noticia completa.

Sanidad reduce las sedes del MIR 2026: menos ciudades para un examen con récord de plazas El examen MIR 2026 se celebrará este sábado 24 de enero a las 14.00 horas y contará con 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada, la cifra más alta hasta la fecha. Según el Ministerio de Sanidad, este año se reduce el número de ciudades donde realizar la prueba y desaparecen sedes como Vigo, Girona y Ciudad Real, aunque todas las comunidades autónomas mantendrán al menos una. El examen, tipo test de 210 preguntas, es clave para acceder a una plaza de residencia en el sistema público y especializarse en Medicina u otras disciplinas sanitarias. Lea aquí la noticia completa.