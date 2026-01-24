Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

En Directo

Temporal y riesgo de desabastecimiento

Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

La nieve paraliza el noroeste de Zamora: más de 850 camiones atrapados

La nieve paraliza el noroeste de Zamora: más de 850 camiones atrapados

Lucía Feijoo Viera

Jose Real

Jordi Grífol

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. En Catalunya, se espera otra jornada de lluvias generalizadas y nieve en cotas bajas, Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  2. La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
  3. El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
  4. AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
  5. Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
  6. La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
  7. Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
  8. El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante

Coches de alta gama y casas de lujo: la vida a todo tren de un clan familiar dedicado a la venta de drogas

Coches de alta gama y casas de lujo: la vida a todo tren de un clan familiar dedicado a la venta de drogas

Estas son las líneas de Rodalies que prestarán servicio habitual este sábado, según Renfe

Estas son las líneas de Rodalies que prestarán servicio habitual este sábado, según Renfe

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

La otra cara de los Juegos Olímpicos de Invierno: alertan de sus emisiones y su impacto sobre el hielo

Piden dos años de cárcel a una mujer por llamar 107 veces a un hombre en dos semanas

Piden dos años de cárcel a una mujer por llamar 107 veces a un hombre en dos semanas

El Govern asegura que Renfe y Adif le han trasladado su "incapacidad" para operar la red de Rodalies hoy

El Govern asegura que Renfe y Adif le han trasladado su "incapacidad" para operar la red de Rodalies hoy

Directo | Confusión en Rodalies: Renfe dice ahora que el servicio será parcial para revisar los puntos con riesgo de desprendimiento

Directo | Confusión en Rodalies: Renfe dice ahora que el servicio será parcial para revisar los puntos con riesgo de desprendimiento

Borrasca Ingrid, en directo | Catalunya, en alerta por previsión de nevadas en cotas bajas

Multas de 200 euros por no llevar este elemento obligatorio en caso de avería pese a tener la baliza V-16: lo dice el Reglamento General de Circulación

Multas de 200 euros por no llevar este elemento obligatorio en caso de avería pese a tener la baliza V-16: lo dice el Reglamento General de Circulación