En Directo
Temporal y riesgo de desabastecimiento
Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal
La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'
La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. En Catalunya, se espera otra jornada de lluvias generalizadas y nieve en cotas bajas, Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.
Nieve, frío y viento fuerte por la combinación del aire polar con la borrasca Ingrid
La entrada de una masa de aire marítima de origen polar junto a la influencia de la borrasca Ingrid afectarán el sábado a la mayor parte del territorio, con nevadas en cotas en torno a los 300/600 metros en el norte peninsular y a los 500/800 metros en la mitad sur, con rachas muy fuertes de viento en los litorales, y lluvias en algunas zonas.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sensación térmica será muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento.
Las precipitaciones afectarán a la mayor parte del territorio, siendo menos probables y débiles en la mitad suroriental. Las mayores acumulaciones se prevén en Galicia, Baleares y en el entorno del Estrecho, siendo posible también la formación de alguna tormenta con posible granizo menudo en puntos del Estrecho y Mediterráneo.
Continuarán las nevadas en amplias zonas de la península, especialmente en la mitad norte peninsular, así como en montañas y zonas altas del centro y sur, con los mayores acumulados afectando a las montañas del noroeste. La cota de nieve en torno a los 500/800 metros en la mitad sur peninsular y a los 300/600 metros en la norte.
Las temperaturas descenderán de forma generalizada, sobre todo en la zona este, y particularmente para las máximas. Habrá heladas en la mayor parte del interior de la mitad norte peninsular, regiones de la meseta Sur y sierras del sureste. Se espera que las heladas sean moderadas en entornos de montaña, incluso localmente fuertes en el Pirineo.
Precipitaciones extensas y ambiente muy frío en Catalunya
La previsión de este sábado en Catalunya es de precipitaciones extensa y generalizadas en buena parte de Catalunya, centrada en el Pirineo a partir de la tarde. La cota de nieve rondará entre los 600 y 800 metros, si bien localmente se podrá situar en torno a los 300 o 400 metros en momentos de mayor intensidad de precipitación en el cuadrante noreste.
La temperatura mínima y máxima será entre ligeramente y moderadamente más baja. La mínima se registrará en muchos puntos del país al final del día.
Catalunya, en alerta por previsión de nevadas en cotas bajas
Protecció Civil ha puesto en alerta el plan Neucat por previsión de nevadas a partir de esta mañana en el centro y noreste de Catalunya con una cota de nieve de 600-700 metros. La cota puede bajar puntualmente a los 300-400 metros. El Meteocat ha emitido un aviso de peligro de 2 sobre 6 por nieve en diez comarcas por nieve. Se pueden superar los cinco centímetros de espesor a 700 metros. De momento, es obligatorio el uso de cadenas en la N-260 en Sarroca de Bellera y en Ribera d'Urgellet.
Temporal gélido en EEUU
El mal tiempo también se está cebando en EEUU. El país se enfrenta este fin de semana a una gran tormenta invernal que ha desplomado las temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados, con grandes precipitaciones de nieve que afectarán a más de 200 millones de estadounidenses de 34 estados, de los que hasta ahora 17 han declarado el estado de emergencia para hacer frente a la situación.Estados Unidos se enfrenta este fin de semana a una gran tormenta invernal que ha desplomado las temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados, con grandes precipitaciones de nieve que afectarán a más de 200 millones de estadounidenses de 34 estados, de los que hasta ahora 17 han declarado el estado de emergencia para hacer frente a la situación.
La previsión
La entrada de una masa de aire marítima de origen polar junto a la influencia de la borrasca Ingrid afectarán hoy a la mayor parte del territorio, con nevadas en cotas en torno a los 300/600 metros en el norte peninsular y a los 500/800 metros en la mitad sur, con rachas muy fuertes de viento en los litorales, y lluvias en algunas zonas. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sensación térmica será muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento.
Las precipitaciones afectarán a la mayor parte del territorio, siendo menos probables y débiles en la mitad suroriental. Las mayores acumulaciones se prevén en Galicia, Baleares y en el entorno del Estrecho, siendo posible también la formación de alguna tormenta con posible granizo menudo en puntos del Estrecho y Mediterráneo. Continuarán las nevadas en amplias zonas de la península, especialmente en la mitad norte peninsular, así como en montañas y zonas altas del centro y sur, con los mayores acumulados afectando a las montañas del noroeste. La cota de nieve en torno a los 500/800 metros en la mitad sur peninsular y a los 300/600 metros en la norte.
139 carreteras afectadas
La Dirección General de Tráfico ha informado este sábado de que el temporal de nieve y hielo afecta actualmente a 139 tramos de carretera en 12 comunidades autónomas. El temporal deja un total de 3.508 kilómetros con incidencias. De estos, 181 kilómetros se encuentran totalmente cortados (nivel negro); Se registran 838 donde es obligatorio el uso de cadena y está restringida la velocidad a 30 Km/h y el paso a vehículos pesados (nivel rojo); y 1.449 limitados a 60 Km/h (nivel amarillo).
Camiones atrapados en Zamora
Más de un millar de camioneros han pasado la noche del viernes al sábado en áreas de descanso de la provincia de Zamora por las restricciones que impiden la circulación de camiones por las autovías A-6 'Autovía del Noroeste' y A-52 'Autovía Rías Bajas' a causa de la nieve que ha dejado la borrasca Ingrid.
La Guardia Civil ha contabilizado un total de 1.144 camiones embolsados en las localidades zamoranas de Benavente, Quiruelas de Vidriales, Puebla de Sanabria, Mombuey y La Torre del Valle, según han informado esta madrugada fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
Las restricciones a la circulación de camiones en Zamora se mantienen en la A-52 desde el kilómetro 79 en Puebla de Sanabria hasta el límite con la provincia de Ourense y en la A-6 desde el kilómetro 262 en Benavente hasta el límite con la provincia de León.
Lluvias generalizadas en Catalunya
Catalunya vivirá este sábado un nuevo episodio de lluvias generalizadas, algunas de cierta intensidad. Las precipitaciones ya están siendo fuertes esta mañana en el litoral y prelitoral. También se esperan nevadas en el Pirineo, incluso en cotas inferiores a los 800 metros. Las temperaturas bajarán.
Cinco heridos en un choque múltiple por el granizo en Ourense
Cinco personas están heridas leves tras un accidente múltiple con ocho vehículos implicados en la A-52 a la altura de Melón, Ourense, provocado por el granizo caído en medio de un temporal de nieve que complica la circulación en la provincia, donde se mantienen restricciones para vehículos pesados en varias carreteras. En este momento, la circulación sigue siendo complicada en algunas carreteras de la provincia, como esta, a causa del adverso meteorológico y la Delegación del Gobierno sigue recomendando precaución al continuar nevando en diversos puntos de la provincia.
La DGT levanta las restricciones a los camiones en el noroeste peninsular
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado las restricciones aprobadas esta mañana a la circulación de camiones por el temporal de nieve en carreteras de la red estatal en Asturias, Galicia y Castilla y León, que afectaba a las dos principales vías de comunicación por carretera enre el Principado y a Meseta, la autopista del Huerna (AP-66) y la N-630 por el puerto de Pajares.
