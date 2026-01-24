Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

Nieve, frío y viento fuerte por la combinación del aire polar con la borrasca Ingrid

La entrada de una masa de aire marítima de origen polar junto a la influencia de la borrasca Ingrid afectarán el sábado a la mayor parte del territorio, con nevadas en cotas en torno a los 300/600 metros en el norte peninsular y a los 500/800 metros en la mitad sur, con rachas muy fuertes de viento en los litorales, y lluvias en algunas zonas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la sensación térmica será muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento.

Las precipitaciones afectarán a la mayor parte del territorio, siendo menos probables y débiles en la mitad suroriental. Las mayores acumulaciones se prevén en Galicia, Baleares y en el entorno del Estrecho, siendo posible también la formación de alguna tormenta con posible granizo menudo en puntos del Estrecho y Mediterráneo.

Continuarán las nevadas en amplias zonas de la península, especialmente en la mitad norte peninsular, así como en montañas y zonas altas del centro y sur, con los mayores acumulados afectando a las montañas del noroeste. La cota de nieve en torno a los 500/800 metros en la mitad sur peninsular y a los 300/600 metros en la norte.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada, sobre todo en la zona este, y particularmente para las máximas. Habrá heladas en la mayor parte del interior de la mitad norte peninsular, regiones de la meseta Sur y sierras del sureste. Se espera que las heladas sean moderadas en entornos de montaña, incluso localmente fuertes en el Pirineo.