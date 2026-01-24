Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | El servicio de Rodalies vuelve a quedar parcialmente suspendido

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, ha quedado interrumpido de nuevo este sábado.Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red.

Descarrila un tren entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia Visualización de un tren descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.

Renfe comunica que ha activado un refuerzo de auxiliares de información en las estaciones Renfe ha comunicado que ha activado un refuerzo de auxiliares de información y atención al viajero en todas las estaciones afectadas por las revisiones en varios puntos para evitar nuevos desprendimientos. Renfe recomienda a los usuarios que consulten los horarios y planifiquen sus viajes con antelación.

Servicio alternativo por carretera en estas líneas Mientras duren los trabajos de revisión en puntos con riesgo de deslizamiento, los viajeros dispondrán de diversos servicios alternativos por carretera en los tramos afectados. En la línea R1, habrá servicio alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes, que es el punto del desprendimiento, y entre Badalona y Montgat. En el resto de la línea habrá dos trenes por hora y sentido.

En la R2 Sud hay servicio alternativo por carretera entre Castelldefels y Garraf.

En la R3, hay servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y La Garriga, y no hay servicio entre Ribes y Puigcerdà por causas meteorológicas

La R4 tiene la oferta habitual entre Terrassa y Martorell y entre Manresa y Martorell; servicio alternativo por carretera entre Terrassa y Manresa y entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia, y un tren por hora y sentido con nuevos horarios entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia.

En cuanto a los regionales, en la R11 hay servicio alternativo por carretera entre Figueres y Portbou por obras en la infraestructura.

En la R13 hay servicio alternativo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Lleida, así como en la R14 entre Reus y Lleida y en la R15 entre Reus y Riba-roja.

La RL4 tiene servicio alternativo por carretera entre Manresa y Cervera. Renfe pondrá lanzaderas por la vía de ancho estándar para los usuarios de Lleida.

¿Qué líneas funcionan con normalidad, según Renfe? Pese a que inicialmente Renfe y Adif habían comunicado la incapacidad de operar el servicio ordinario, la operadora ha asegurado que habrá trenes en algunas líneas. De hecho, según Renfe, habrá la oferta habitual en la R2, R2 Nord, R2 Sud y R8, así como en la R16 y R17. En el resto, habrá afectaciones a causa de las nuevas revisiones geotécnicas que se harán con ingenieros en los puntos con riesgo de deslizamiento. Esta medida se suma a las medidas de seguridad consensuadas este pasado jueves con los sindicatos del colectivo de maquinistas.

Las intensas lluvias representan un riesgo añadido Las intensas lluvias que se están registrando en buena parte de Catalunya representan un riesgo añadido para el buen funcionamiento del servicio ferroviario este sábado.

Renfe dice ahora que el servicio de Rodalies será parcial porque se harán revisiones en los puntos con riesgo de desprendimiento Renfe dice ahora que el servicio de Rodalies será parcial porque se harán revisiones sobre los puntos con riesgo de desprendimiento. La aclaración llega después de que Renfe y Adif hayan comunicado al Govern su "incapacidad" de operar la red, según ha informado el departamento de Territorio de la Generalitat.

Nueva reunión Todas las partes presentes en la reunión, que había empezado a las siete de la tarde, se han emplazado a un nuevo encuentro que tendrá lugar este sábado a las nueve de la mañana en la sede de Territori "para buscar soluciones que permitan retomar el servicio lo más pronto posible".

Servicios alternativos por carretera Pasadas las tres de la madrugada, la conselleria de Territorio ha informado de que Catalunya volverá a estar sin servicio de Rodalies desde este sábado, como ya ocurrió el miércoles y el jueves a raíz del accidente mortal de Gelida. "Renfe viajeros y Adif nos han comunicado la incapacidad de operar el servicio ordinario de trenes de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria", ha señalado el Govern, que mantendrá los servicios alternativos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Más de ocho horas reunidos La decisión se ha tomado después de una reunión de más de ocho horas que se ha celebrado en el departamento de Territori y en la que han participado los consellers de Presidència, Territori i Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon, respectivamente, junto a responsables de Renfe, Adif, Protección Civil, el Servei Català de Trànsit, los Mossos d'Esquadra y el Institut Cartográfic, entre otros organismos, para abordar la crisis de Rodalies.

Catalunya se queda sin Rodalies de nuevo este sábado El servicio de Rodalies volverá a estar suspendido en Catalunya este sábado, después de que Renfe y Adif hayan comunicado al Govern su "incapacidad" de operar la red, según ha informado el departamento de Territorio de la Generalitat.