Repercusiones del accidente de Gelida

Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | El servicio de Rodalies vuelve a quedar parcialmente suspendido

La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado

La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado

La estación de Sants retoma la normalidad a medio gas tras dos días sin servicio de Rodalies

La estación de Sants retoma la normalidad a medio gas tras dos días sin servicio de Rodalies

La estación de Sants retoma la normalidad a medio gas tras dos días sin servicio de Rodalies / JORDI OTIX / VÍDEO: ANDREA SALAZAR / LAURA FÍGULS / ACN

Víctor Vargas Llamas

Germán González

Beatriz Pérez

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio, que se había reanudado este viernes, ha quedado interrumpido de nuevo este sábado.Renfe y Adif sostienen que son incapaces de operar la red.

Visualización de un tren descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.
Directo | Confusión en Rodalies: Renfe dice ahora que el servicio será parcial para revisar los puntos con riesgo de desprendimiento

