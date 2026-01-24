Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal Ingrid

La DGT levanta todas las restricciones al transporte pesado tras la mejora del tiempo

Seguían cortados los dos principales accesos a Galicia por la A-6 y la A-52

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

Alberto Rivera

A Coruña
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado la prohibición de circular a vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos. En esta actualización se incluyen las carreteras que dan acceso a Galicia desde la meseta, como la A-6 / N-6 o la A-52, así como otras interiores de la comunidad.

Ya la pasada noche se habían levantado las restricciones a transportistas en la A-6 desde Vilalba a Benavente, la A-52 entre Ourense y Ponteareas, la AP-53 entre Vedra y Dozón y la AG-53 de Dozón a Ourense.

Hasta el momento seguían activos los cortes a los camiones en la A-6 / N-6 entre Benavente (Zamora) y Lugo, en la A-52 entre Rionegro del Puente (Zamora) y Ponteareas, en la N-541 entre Ourense y Cerdedo así como en la N-640 entre Monterroso y A Estrada.

Quejas de los transportistas

La Federación Gallega de Transportes (Fegratramer) denunció este viernes la decisión "incomprensible" de la DGT de prohibir la circulación de camiones por la A 6 y la A 52, obligando a los conductores a detenerse en áreas sin servicios básicos, pese a que ambas vías —aseguran—se encuentran limpias y sin nieve. La patronal reclama a Tráfico que retire unas restricciones que considera injustificadas y ha solicitado la mediación de la Dirección Xeral de Mobilidade para restablecer cuanto antes la actividad normal del transporte.

Provisiones de supermercados

Las cadenas de supermercados, agrupadas en Asedas, manifestaron este viernes su preocupación por las restricciones "preventivas" impuestas por la DGT a la circulación de camiones, una medida que consideran "desproporcionada" y que ya ha provocado importantes problemas en el transporte de alimentos y productos esenciales. La patronal urge a priorizar la limpieza de las vías y la circulación de camiones de primera necesidad, al tiempo que llama a la calma y asegura que no hay riesgo de desabastecimiento.

