Protestas

La comunidad educativa se manifiesta en Barcelona como previa a la huelga del día 11

Manifestación de docentes en el arco del triunfo de Barcelona.

Manifestación de docentes en el arco del triunfo de Barcelona. / Nazaret Romero / ACN

EFE

EFE

Barcelona
La comunidad educativa ha desafiado este sábado la lluvia y se ha manifestado en Barcelona en demanda de mejoras laborales y salariales, en una jornada de protesta previa a la huelga que han convocado para el día 11 de febrero.

La manifestación unitaria, a la que han asistido unas 5.500 personas según el ayuntamiento, ha sido convocada, entre otros, por los sindicatos CCOO, UGT, USTEC, CGT, COS, CNT, Profesores de Secundaria y La Intersindical, que sostienen que no avanzan las negociaciones con el Departamento de Educación y consideran que "sin presión en las aulas y en las calles no habrá cambios reales".

Desde primeras horas de la mañana, han ido llegando a Arc de Triomf de Barcelona profesores, personal de administración y servicios y familias desde distintos puntos de Cataluña para unirse a la manifestación, que ha finalizado en el Born.

La marcha la encabezaba una gran pancarta con el lema "Ya basta, mejoras salariales ya: + salario, + recursos, - ratios, - burocracia" y otras en la que se reclamaba "dignificar la educación".

Según los sindicatos, los profesores sufren desde hace años "una degradación constante de las condiciones laborales y salariales", ya que afirman que han perdido un 25 % de poder adquisitivo los últimos años, producto de "un sistema político y económico que apuesta por la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos".

Denuncian asimismo unas ratios que consideran insostenibles, la falta crónica de personal, la sobrecarga de trabajo, salarios insuficientes, inestabilidad laboral e incremento de las tareas burocráticas, lo que aseguran que impacta en la calidad educativa, la salud de los docentes y los derechos de los alumnos.

