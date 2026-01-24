La nieve cae con fuerza en Catalunya y llega al área de Barcelona

Ya estaba previsto que este fin de semana la nieve cubriera de nuevo a los Pirineos. Sin embargo, las nevadas finalmente han sido más generalizadas de lo pronosticado incialmente y han obligado al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar avisos por nieve a partir de cotas de 300 metros. A lo largo de la mañana, la nieve ha caído en el Moianès, el Vallès, Osona y el Bages e incluso ha llegado al macizo de Collserola, cuando poco antes de las 12 del mediodía, se han empezado a ver los primeros copos de nieve desde el Tibidabo.

El frío y la nieve son las consecuencias de los frentes que están llegando a Catalunya arrastrados por la borrasca Ingrid. En Montserrat se han registrado gruesos considerables, así como en varios puntos elevados del Berguedà y el Ripollès y en ciudades como en Manresa. De momento, las nevadas no han causado incidencias graves y la nieve no ha cuajado en todas partes, pero sí complica la circulación en algunas carreteras, sobre todo en las zonas más cercanas a los Pirineos, un hecho que se suma al cuarto día consecutivo de caos en Rodalies.

En Moià, por ejemplo, se ha llegado a los dos centímetros de nieve. En puntos como Bagà y Camprodon, los gruesos superan los cinco centímetros. El Meteocat también ha emitido avisos por lluvias intensas en el Alt Empordà y ha activado la alerta por viento fuerte en varias comarcas.

En las próximas horas, según las predicciones del Meteocat, las temperaturas bajarán aún más, sobre todo durante la noche y las nubes seguirán cubriendo parte del territorio. Durante el domingo, las precipitaciones serán "extensas" y de sur a norte a lo largo de toda la mañana, mientras que en los Pirineos serán persistentes y durarán todo el día. No obstante, se prevé que la cota de nieve vaya disminuyendo a lo largo del domingo.