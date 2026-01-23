Explosiones y grietas desesperan a los vecinos que viven junto al vertedero investigado en Osona: "Es inhumano"

Las paredes de decenas de casas de la urbanización de Can Garriga, en Seva (Osona), tiemblan prácticamente una vez por semana. Las incómodas vibraciones, que han provocado varias grietas en algunas viviendas, tienen su origen en la cantera de la localidad, con licencia desde 1985.

Can Garriga, pese a formar parte de Seva, está mucho más cerca de Centelles. Estaba previsto edificar el área residencial antes de que la pedrera se ampliara. Desde las pocas calles de este vecindario, se pueden observar tanto la cantera como el depósito de Fitó, un vertedero que, según una investigación de la Guardia Civil, acumula todo tipo de irregularidades.

Los habitantes de la zona acumulan quejas por la proximidad de ambas instalaciones a sus domicilios. Las voladuras en la cantera son la mayor molestia.

En marzo de 2025, la comunidad de propietarios presentó una denuncia en que advertía del "daño emocional y psicológico originado por la actividad de la cantera". "Durante más de 25 años, hemos aguantado lo indecible entre tanta voladura", manifiestan los residentes, que aluden a una "actividad que molesta a todas horas", con "ruido incesante de maquinaria" y "emisiones de polvo y contaminación". "Esta exposición tan prolongada en el tiempo causa estrés, trastornos del sueño y otros problemas de salud a muchos vecinos", aseguran.

Dos en una semana

Hace años que estas detonaciones, provocadas para ampliar la explotación de la cantera de Àrids Xuclà, tienen lugar cerca de la urbanización. Durante los últimos meses, la asiduidad de los estallidos descendió. Sin embargo, esta semana han tenido lugar dos voladuras. Una fue el lunes y la otra, el miércoles.

"Cuando ocurren, recibimos un aviso unas 24 horas antes", cuenta un vecino que admite haberse acostumbrado al estruendo. "La peor consecuencia son las grietas en las paredes, además del mal rato que pasas mientras dura la explosión", añade.

Un cobertizo con unas vacas frente a la cantera de Àrids Xuclà en los terrenos de Fitó, en Seva. / MANU MITRU / EPC

Algunos habitantes, incluso, llegaron a crear una plataforma en contra de las canteras para reclamar el fin de las explosiones. "Estamos a escasos 200 metros de los puntos en los que se realizan las voladuras", recalcan.

En la denuncia, la comunidad de propietarios afirma que las fisuras aparecen "continuamente" a causa de las explosiones. "Es constante que tenga que hacer reparaciones, han costado mucho dinero y, si hubiese podido, hubiese vendido la vivienda", confiesa un residente. Enseña las rajaduras dispersas por su finca y que asocia con las detonaciones: "Cuando hay, tiembla toda la casa. Se han partido baldosas, se han abierto paredes, varias puertas no encajan... Tengo grietas de hace años y otras han salido hace meses", atestigua.

"Es inhumano que tengamos que estar aguantando estas circunstancias", lamentan los afincados. Critican que el Ayuntamiento de Seva "no ha hecho nada para paralizar la actividad", pese a los avisos.

Delito permanente

Las voladuras, según la investigación de la unidad de medio ambiente de la Guardia Civil en Barcelona, el Seprona, forman parte del repertorio de ilegalidades ambientales detectadas en la zona. Además, según las pesquisas, el plan general urbanístico de Seva prohibe actividades extractivas a menos de un kilómetro de un núcleo habitado. Los agentes sostienen en el informe presentado al juzgado de Vic que, con la norma en la mano, tanto la pedrera como el basurero son ilegales.

Terreno de la antigua cantera que fue el vertedero del Pinós, con Centelles al fondo. / MANU MITRU / EPC

Los primeros permisos de la pedrera datan de hace más de 40 años. En 1986, la comisión de urbanismo la declaró molesta, insalubre, nociva y peligrosa. Por muchos años que hayan pasado, el atestado de la Guardia Civil define el caso como un delito permanente no prescrito. "La actividad minera de la cantera, que depende de una licencia que no debió ser otorgada sigue generando consecuencias" y "manteniéndose en un estado de ilegalidad constante", aduce el Seprona.

Los presuntos incumplimientos en el vertedero de Fitó tienen un precedente similar en otro que estuvo situado a apenas dos kilómetros, en la antigua pedrera de Sant Antoni de Pinós, con los mismos gestores al frente. La acumulación de basura hizo que aparecieran baches en la C-17. La Generalitat ordenó clausurarlo y parte de la basura se extrajo para traspasarla al Fitó. Una denuncia de los vecinos alertó que supuestamente también se enterraban desechos no permitidos ahí. "Salían emanaciones de gas y daba problemas de mal olor -recuerdan los vecinos-. Si bajas o según cómo sople el viento, aún huele".