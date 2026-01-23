Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AUTOPISTA GRATUITA | La Generalitat mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el corte de la AP-7

La autopista C 32.

La autopista C 32. / FERRAN NADEU

Germán González

Germán González

Territori mantiene este viernes la decisión de que la C-32 sur siga siendo gratuita mientras la situación en Rodalies no se resuelva y la AP-7 siga cortada en sentido Tarragona desde Martorell y hasta Vilafranca.

El Servei Català del Trànsit (SCT) anunció que levantaba las barreras de los peajes de la C-32 Sur, en ambos sentidos de la marcha, cuando Rodalies suspendió todo el servicio con el fin de revisar la seguridad de la línea férrea tras el accidente mortal que se registró el martes por la noche en Gelida (Barcelona), cuando un muro de contención cayó sobre la vía del tren al paso de un convoy. “Cuando se recupere el servicio de Rodalies, esta vía dejará de ser gratis”, afirmó Lamiel.

Y este viernes, a primera hora, visto que la AP-7 sigue cortada, Trànsit levantó de nuevo las barreras. "

TEMAS

