El Govern mantiene hasta el miércoles los refuerzos de transportes alternativos a Rodalies

El Govern ha acordado mantener hasta el próximo miércoles los refuerzos de autobuses interurbanos y Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), así como las otras medidas adicionales de los últimos dos días, pese a que se ha reanudado este viernes el servicio de Rodalies. Así lo ha anunciado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa a primera hora de este viernes para valorar la reanudación de Rodalies tras dos días sin servicio.

Ha anunciado una prórroga hasta el miércoles de medidas que se han aplicado en los dos últimos días: refuerzos de frecuencias de FGC y de unidades autobuses interurbanos, más informadores en las estaciones y la autorización de que los coches sin etiqueta puedan circular por zonas de bajas emisiones.

En cuanto al teletrabajo, la recomendación sí que termina este viernes, mientras que la gratuidad de la C-32 dependerá de cuándo finalice el corte de la AP-7, ha afirmado.

Son medidas adicionales "necesarias para mantener la buena movilidad de la ciudadanía con las circunstancias que ha habido en las últimas horas y el arranque del servicio" de Rodalies, ha afirmado Paneque.