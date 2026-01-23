Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzArroces SOSSiratElecciones BarçaVertedero OsonaPensiónPremios OscarTren Cartagena
instagramlinkedin

Nombramiento en la educación superior

La rectora de la UOC, nueva presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques

Àngels Fitó, rectora de la UOC: "Es un absoluto mito que la universidad sea una fábrica de parados"

Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). | JORDI COTRINA

Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). | JORDI COTRINA

El Periódico

El Periódico

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, será la presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) en 2026. Fitó toma el relevo de la rectora de la Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, que ha ocupado el cargo durante 2025. El cambio ha tenido lugar en el marco de la asamblea general de la ACUP, celebrada el pasado jueves.

Entre los objetivos del nuevo mandato figura reorientar el posicionamiento estratégico de la ACUP para convertirla en una entidad centrada en la incidencia institucional y la proyección de las universidades públicas catalanas, según ha informado la UOC en un comunicado. Durante la asamblea también se aprobó que, a partir de 2027, los rectores ocuparán la presidencia durante dos años.

Noticias relacionadas

En la reunión se constituyó la nueva junta directiva, que tendrá al rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, como vicepresidente; a la presidenta del Consejo Social de la Universitat de Girona (UdG), Maria Assumpció Vila, como vicepresidenta segunda; a la presidenta del Consejo Social de la UPC, Montserrat Guàrdia, como vicepresidenta tercera; y a la rectora de la UPF como secretaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  2. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  3. El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
  4. Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
  5. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  6. ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
  7. El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular
  8. Javier Morant, joven empresario de 21 años, sobre la idea de compartir gastos en pareja: 'Nunca

Descubierta otra virtud de la dieta mediterránea: puede frenar el deterioro cognitivo a través de la microbiota

Descubierta otra virtud de la dieta mediterránea: puede frenar el deterioro cognitivo a través de la microbiota

Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones

Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones

La borrasca Ingrid deja gran parte de España en alerta y la DGT advierte a los conductores por las nevadas

La borrasca Ingrid deja gran parte de España en alerta y la DGT advierte a los conductores por las nevadas

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

Marcos Vázquez, entrenador y experto en fitness: "Si puedes correr una maratón, pero no puedes hacer un par de dominadas, no estás en forma"

Marcos Vázquez, entrenador y experto en fitness: "Si puedes correr una maratón, pero no puedes hacer un par de dominadas, no estás en forma"

Adif destinará más recursos al mantenimiento de la seguridad de la red de Rodalies

Adif destinará más recursos al mantenimiento de la seguridad de la red de Rodalies

La rectora de la UOC, nueva presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques

La rectora de la UOC, nueva presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques

Los catalanes se pasan al bus y al coche ante la incertidumbre de Rodalies: "Yo ya no me fío"

Los catalanes se pasan al bus y al coche ante la incertidumbre de Rodalies: "Yo ya no me fío"