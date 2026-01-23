La rectora de la UOC, nueva presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques

La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, será la presidenta de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) en 2026. Fitó toma el relevo de la rectora de la Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, que ha ocupado el cargo durante 2025. El cambio ha tenido lugar en el marco de la asamblea general de la ACUP, celebrada el pasado jueves.

Entre los objetivos del nuevo mandato figura reorientar el posicionamiento estratégico de la ACUP para convertirla en una entidad centrada en la incidencia institucional y la proyección de las universidades públicas catalanas, según ha informado la UOC en un comunicado. Durante la asamblea también se aprobó que, a partir de 2027, los rectores ocuparán la presidencia durante dos años.

En la reunión se constituyó la nueva junta directiva, que tendrá al rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, como vicepresidente; a la presidenta del Consejo Social de la Universitat de Girona (UdG), Maria Assumpció Vila, como vicepresidenta segunda; a la presidenta del Consejo Social de la UPC, Montserrat Guàrdia, como vicepresidenta tercera; y a la rectora de la UPF como secretaria.