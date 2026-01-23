El único pueblo de Murcia donde se habla valenciano: apenas supera los 100 habitantes

Su nombre es Juan y ya ronda los 70 años. Lleva toda su vida trabajando en el campo en una pequeña población murciana que apenas supera los 100 habitantes. Su casa está exactamente en la frontera que une la Región de Murcia con Alicante. Él es murciano y a los ojos de cualquiera Juan es un trabajador más de la Región. Sin embargo, tiene una particularidad: su lengua principal es el valenciano, la de él y la de todos los vecinos de Raspay.

Esta singular localidad pertenece a la Sierra del Carche, que se encuentra a caballo entre Jumilla y Yecla, y comprende cuatro principales núcleos de población en su periferia oriental: Raspay, Cañada del Trigo, Torre del Rico y Cañada de la Leña. El hogar de Juan pertenece administrativamente a la Región. No obstante, todos hablan en valenciano.

Juan fue entrevistado este martes en Cabrafotuda, un canal de YouTube dedicado a dar a conocer la cultura de la Comunidad Valenciana. En el vídeo Juan cuenta el día a día de una persona que habita Raspay y cómo ha ido evolucionando la vida en el pueblo desde hace 60 años.

"Duermo en Yecla y tengo el comedor en Alicante"

Su habla no es la única particularidad que presenta este vecino de Yecla, también la tiene su casa. Su residencia se encuentra ubicada exactamente en medio de la frontera que separa Yecla de Alicante: "Mi casa está en Yecla y tengo el comedor en Pinoso". Teniendo en cuenta esto, no parece tan raro que se hable valenciano en algunas partes de la Comunidad: "Yecla la tenemos a 25 kilómetros y Pinoso a 9", explica.

A su vez, Juan aclara con mucha naturalidad cómo es el trato con el resto de poblaciones aledañas de la Región y confiesa que nadie le ha tratado diferente: "Nunca nos han tratado raro por hablar otra lengua, lo único que nos dicen los vecinos cuando vamos al pueblo es: '¿Cómo habláis valenciano si sois de Yecla?'".

Juan razona que "aquí hemos hablado valenciano toda la vida", a pesar de que "hace 60 años había aquí una escuela de monjas, pero nunca nos enseñaron valenciano". Se retrotrae a su infancia, que según narra, "ha pasado trabajando toda la vida en el campo, como tractorista", entre otras cosas.

Centro de Raspay. / Maps

"Quedo yo y 10 familias más en Raspay"

Una de las preocupaciones que más ha visibilizado Juan en la entrevista es el miedo que tiene a que la lengua valenciana desaparezca de la pedanía: "Quedo yo y 10 familias más en Raspay que hablen valenciano". Juan se lamenta: "Aquí no quedan niños, yo tuve tres hijos y los tres viven en Yecla, ya no hablan castellano".

Al mismo tiempo, analiza que "en El Carche lo que más se oye es valenciano, pero también mucho inglés, hay muchos ingleses. Al inglés le gusta venir aquí y habrá a lo mejor cincuenta o sesenta familias de ingleses". La población británica supera claramente en número a los pocos ciudadanos de Raspay que han vivido allí toda la vida.

Noticias relacionadas

La última parte del vídeo concluye con el mensaje de Juan a la gente joven: "Estáis abandonando el campo y aquí solo quedamos 'cuatro' de 70 años o más. La gente joven se ha ido por el trabajo. Aquí el único trabajo que hay es el campo y es duro", reflexiona.