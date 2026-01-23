Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de enero de 2026 / 5

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 24 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de enero de 2026

TEMAS

  1. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  2. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  3. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  4. El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
  5. La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
  6. Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
  7. ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
  8. El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de enero de 2026

Directo | Los maquinistas y Renfe continúan negociando medidas de seguridad que permitan mantener el servicio de Rodalies

Directo | Los maquinistas y Renfe continúan negociando medidas de seguridad que permitan mantener el servicio de Rodalies

Prisión provisional para el entrenador de fútbol base detenido en Badajoz por pornografía infantil

Prisión provisional para el entrenador de fútbol base detenido en Badajoz por pornografía infantil

Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento

Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento

Puente contraataca al informe de la investigación de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir

El muro que cayó sobre el tren de Rodalies en Gelida tuvo una inspección en febrero que no detectó incidencias

El muro que cayó sobre el tren de Rodalies en Gelida tuvo una inspección en febrero que no detectó incidencias

DIRECTO | Carreteras cortadas, camiones embolsados y clases suspendidas por el paso de Ingrid

Sorteo Bonoloto del viernes 23 de enero de 2026