Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 23 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El riesgo de hundimiento tras la caída del muro en Gelida obliga a cortar durante días la AP-7 desde Martorell
- Los embalses catalanes superan el 90%, máximo registrado desde 2020: ganan 5 puntos en una semana
- ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
- Adif da por operativas todas las líneas de Rodalies en Catalunya excepto dos tramos de la R4 Sur y la R11
- ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
- El temporal cubre de nieve la Cerdanya y el Ripollès, y provoca cortes de luz en el Berguedà