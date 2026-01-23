Los catalanes se pasan al bus y al coche ante la incertidumbre de Rodalies: "Yo ya no me fío"

Los usuarios no se han fiado esta mañana del anuncio de Renfe de que el servicio de Rodalies iba a funcionar este viernes, tras dos días de apagón total, con la mayor "normalidad posible". Ese 'posible', anunciado pasadas las diez de la noche del jueves, se ha traducido a primera hora de la mañana en trenes y estaciones casi vacíos. Donde normalmente se agolpan miles de personas –Rodalies cuenta con 400.000 usuarios diaros– que se dirigen a trabajar, estudiar o simplemente visitar Barcelona, esta mañana solo llegaban unos pocos usuarios con mucha fe. De hecho, muy desubicados no andaban: el servicio ha arrancado a medio gas, con menos trenes de lo habitual y retrasos de más de media hora.

En Castelldefels, en la línea R2 Sud, así como en otros puntos de la red ferroviaria catalana, los trenes se han parado en una sola vía, lo que ha provocado confusión entre algunos pasajeros. "Todos por la vía 4, te he dicho", le ha espetado una informadora a un joven que ha empezado entonces a caminar equivocadamente hacia la vía 2 sin que nadie le corrigiera.

Retrasos de media hora

Algo más tarde, pero todavía en hora punta, la estación en Gavà se encuentra vacía, pese a que la informadora de la estación asegura que "todo va como siempre". En los carteles, a las 08.20 horas se indica que un tren con destino a Estació de França debe pasar en nueve minutos, pero no llega. Así, el andén se va llenando de pasajeros hasta rondar una cincuentena, aunque lejos de las cifras habituales a esas horas.

El tren, por cierto, no ha pasado hasta las 08:53 horas. En su interior viaja Vasili, que viene desde Sitges y ha acabado confiando en Rodalies ante un previsible atasco en la carretera. No va desencaminado: ante el caos de Rodalies, el tráfico ha aumentado un 10% en Catalunya en comparación con otros viernes.

"El tren se ha retrasado 20 minutos, algo más de lo normal pero tampoco demasiado", asegura, mientras viaja sentado en las escaleras del vagón de doble planta. Vasili, sin embargo, es la excepción a la regla. Muchas de las personas que necesitan llegar a Barcelona desde el Garraf o el Baix Llobregat sur han dado el salto esta mañana a los buses. Es una tendencia global ante los fallos sistémicos de Rodalies que se intensifica estos días de incertidumbre absoluta.

Media hora más de trayecto

Jordi se baja del X86 en la plaza Espanya. Es uno de los vehículos que Avanza, la operadora de buses urbanos e interurbanos del Baix Llobregat sur, ha reforzado estos días. Trabaja de cocinero en un restaurante de Barcelona y admite que ha dejado de confiar en los trenes estos días ante las distintas afectaciones. "Ya no me fío", resume. "Ahora, además de este bus, tengo que coger el metro y otro bus para llegar", lamenta este joven, que reconoce que, pese a que Rodalies "ya iba mal" antes del accidente en Gelida, lo cogía porque le dejaba mucho más cerca de su puesto de trabajo.

Algo parecido le sucede a Pablo, un joven de Gavà que llega hasta la misma parada que Jordi en un X86, otra de las líneas reforzadas estos días por Avanza. "Con el tren tardo 40-50 minutos, ahora con el bus y el metro tardo una hora y diez minutos más o menos", explica el joven. Este viernes, además, ha sufrido los efectos del aumento del uso del vehículo privado, aunque como ha salido hacia las nueve de la mañana de su casa, solo se ha topado con el tapón de tráfico al inicio del recorrido.

A pesar de ello, se suceden las llegadas de buses de la misma línea en pocos minutos a la plaza España. Los últimos llegan vacíos. Es un efecto común cuando el tráfico es intenso en la C-32 y la B-20 pero este viernes es mucho más marcado: tres buses de la X86 se han detenido en la parada en apenas cinco minutos cuando su frecuencia habitual es de 20.