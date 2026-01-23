El muro que cayó sobre Rodalies tuvo una inspección en febrero que no detectó incidencias

Crisis ferroviaria
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que el muro que cayó sobre un tren de Rodalies en el accidente de Gelida (Barcelona) tuvo en febrero de 2025 su última inspección, en la que "no se detectó ninguna incidencia o afección significativa que denote ningún riesgo".
En una comparecencia desde la sede del Ministerio de Transportes, Puente ha explicado que, desde 2023, el muro que venció sobre el Rodalies se ha inspeccionado "con periodicidad y servicio".
La Dirección General de Carreteras, a través de los contratos de conservación y explotación, ha inspeccionado en tres ocasiones ese tramo, "dos básicas en mayo de 2023 y en 2024, y una inspección principal, realizada a nivel superior, en febrero de 2025", ha asegurado Puente.
El accidente se produjo a las 21.23 horas del martes 20 de enero, cuando un tren de la línea R4 de Rodalies que circulaba en doble composición a unos 60 kilómetros por hora colisionó con un muro de hormigón que se desprendió sobre la vía.
El segmento de muro consistía en un elemento prefabricado que formaba parte de la aleta de una pérgola por la que pasa, sobre la vía, la autopista AP-7, que se encuentra cortada al tráfico en este punto por motivos de seguridad.
Como resultado de la colisión resultó fallecido un maquinista en prácticas que iba en la cabina del tren y resultaron heridas otras 37 personas, cinco de ellas de gravedad, entre ellas el maquinista del tren y otros dos conductores en formación.
