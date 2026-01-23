MIR 2026, todas las claves: el examen para médicos internos residentes y otros sanitarios, en directo

Miles de sanitarios se enfrentan este sábado, 24 de enero, al MIR 2026, un examen clave para su futuro profesional. Este año, las cifras vuelen a ser de récord, con 12.366 plazas para Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. En concreto, estos números suponen un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, es decir, un 3,5% más (y un 54% con respecto a 2018). En el caso de los médicos, el Ministerio de Sanidad oferta 9.276 plazas para la formación de Médico Interno Residente, para 16.736 personas que han sido admitidas.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las claves del MIR 2026: