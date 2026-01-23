En Directo
Sanidad
MIR 2026, todas las claves: el examen para médicos internos residentes y otros sanitarios, en directo
Así es el MIR 2026: la hora del examen se adelanta a las 14 horas por primera vez
Instrucciones para el examen MIR: del 'boli' azul o negro a las 200 preguntas y las puntuaciones
Dermatología, cirugía plástica y oftalmología se coronan como las especialidades favoritas de los MIR
Caos y nervios en el examen MIR: "Te preparas desde bachillerato y cuando llega el momento aún te lo ponen más difícil"
¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian "caos organizativo" y "graves irregularidades" en el proceso
Fechas y sedes del MIR 2026: Sanidad reduce el número de ciudades para hacer el examen
Barcelona / Madrid
Miles de sanitarios se enfrentan este sábado, 24 de enero, al MIR 2026, un examen clave para su futuro profesional. Este año, las cifras vuelen a ser de récord, con 12.366 plazas para Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. En concreto, estos números suponen un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, es decir, un 3,5% más (y un 54% con respecto a 2018). En el caso de los médicos, el Ministerio de Sanidad oferta 9.276 plazas para la formación de Médico Interno Residente, para 16.736 personas que han sido admitidas.
EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora y todas las claves del MIR 2026:
