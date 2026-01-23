Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones

La borrasca Ingrid ha puesto a España en alerta por un temporal de nieve en el noroeste peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Murcia y Ceuta sufrirán este fin de semana los estragos de esta borrasca. Además, la DGT ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. En total, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.

EL PERIÓDICO abre un directo para contar la última hora de la borrasca Ingrid y del temporal de nieve, todas las claves y las últimas noticias sobre el posible desabatecimiento tras la prohibición de circular camiones en algunas vías.

Entre Reus y Riba-Roja d'Ebre (de la línea Zaragoza-Reus), la circulación está cortada por acumulación de agua en la infraestructura. Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Asimismo, se encuentra interrumpida la circulación entre Canabal y Os Peares (Ourense-Monforte de Lemos) por una falta de tensión en catenaria. En este tramo también se ha establecido un servicio de autobuses.

En la línea de ancho métrico Gijón-Cudillero, se encuentra suspendida la circulación entre Cudillero y Pravia por la caída de un árbol sobre la infraestructura, aunque se han puesto autobuses para transportar a los viajeros.

El gestor de la infraestructura ferroviaria ha informado de otras incidencias este viernes causadas por el temporal, como la interrupción del servicio entre Montoro y Villa del Río (Córdoba-Linares-Baeza) por acumulación de agua en las vías.

Otra línea con la circulación interrumpida esta mañana es la Lugo-Monforte, a la altura de Rábade, como consecuencia de la caída de un árbol a la vía. Este último incidente también ha sido comunicado por Adif a las 9.33 horas.

El paso de la borrasca Ingrid por la Península está causando numerosas incidencias en la red ferroviaria, incluso accidentes leves causados por la caída de árboles o de postes que han sido arrollados por los trenes. Fuentes del sector confirman a Europa Press un accidente entre Cabeza del Buey (Badajoz) y Guadalmez Los Pedroches (Ciudad Real), cuando un tren ha arrastrado cuatro postes caídos en la vía. El suceso ha ocurrido en el kilómetro 321,3 y ha ocasionado la rotura de la luna del tren, sin causar daños personales, toda vez que el maquinista ha podido retroceder a tiempo. El incidente ha obligado a Adif a cortar la línea Mérida-Puertollano.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta.

Según Asedas, esto ha provocado que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras y las plataformas "paralizadas", lo que ha empezado a provocar el desabastecimiento en los supermercados, por lo que han pedido que se actúe como de costumbre.

La patronal de supermercados Asedas ha alertado de que las restricciones de tráfico establecidas por la DGT están empezando a provocar el desabastecimiento en los supermercados ante el paro "preventivo" de todo el tráfico de camiones en la meseta norte, según han informado fuentes de la patronal. Desde esta noche, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. De acuerdo a sus datos, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.