En Directo
Repercusiones del accidente de Gelida
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Los maquinistas y Renfe continúan negociando medidas de seguridad que permitan mantener el servicio de Rodalies
La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio se ha reanudado por completo este viernes a primera hora del día.
Pendientes de si habrá servicio de Rodalies este sábado
Los usuarios de Rodalies desconocen qué servicio habrá mañana al no haber todavía ningún anuncio oficial sobre la reunión de seguimiento de la situación ferroviaria en Cataluña y después que el sindicato de maquinistas Semaf haya anunciado que Renfe paralizará el funcionamiento de las líneas donde haya "riesgo de desprendimiento". La reunión, que ha comenzado a las siete de la tarde, se ha suspendido en dos ocasiones y se ha reanudado sin que hasta el momento se haya hecho ningún anuncio y con la previsión de mantener nuevos encuentros a lo largo del fin de semana.
Concentración de maquinistas en Sants
Un centenar de maquinistas permanecen concentrados en la estación de Sants para protestar por el estado de las vías y su entorno que les permita trabajar con seguridad. Los consellers de Presidencia, Territorio e Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon, respectivamente, mantienen a estas horas en la sede de Territorio una reunión con responsables de Renfe, Adif, Protección Civil, el Servicio Catalán de Tráfico, Carreteras, Mossos d'Esquadra y el Instituto Cartográfico, entre otros organismos, para abordar la crisis de Rodalies. La intención es llegar a un acuerdo para mantener la circulación de trenes este sábado.
Los maquinistas y Renfe continúan negociando medidas de seguridad
Los maquinistas de tren y Renfe continúan su reunión a esta hora para seguir negociando medidas de seguridad que permitan reanudar el servicio ferroviario. Según TV3, no està claro que mañana los maquinistas levanten su protesta y permitan que funcionen todas las líneas, ni tampoco que haya servicio alternativo de autobuses para todas ellas.
Glòria Ayuso
Desprendimientos, baches y árboles; los puntos negros de las inspecciones nocturnas de Rodalies
Para poner en marcha la red de Rodalies de nuevo, el sindicato de maquinistas Semaf reclamó realizar una segunda revisión junto con Adif de todas las vías. Los maquinistas acompañaron al personal técnico de mantenimiento en 13 máquinas que realizaron marchas exploratorias en cada una de las líneas, señalando los puntos donde consideraban que existía algún tipo de riesgo. Glòria Ayuso explica los principales puntos negros de la red en esta noticia.
Semaf asegura que Renfe paralizará el servicio en todas las líneas de Rodalies con riesgo de desprendimiento
El sindicato de maquinistas Semaf ha asegurado en un comunicado que Renfe paralizará el servicio en todas las líneas de Rodalies donde haya "riesgo de desprendimiento". Renfe, sin embargo, asegura que aún no ha decidido nada, por tanto no hay nada confirmado.
El nuevo desprendimiento de tierras ocurrido este viernes en la línea R1 de Rodalies, entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona, ha incrementado todavía más el enfado y malestar de los trabajadores de Renfe, una cincuentena de los cuales se han concentrado de manera espontánea en la estación de Sants de Barcelona para expresar su malestar.
Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes de Renfe.
Solucionada la incidencia por el robo de cobre en la estación de Bellvitge
Adif informa de que ya está solucionada la incidencia por el robo de cobre en la estación de Bellvitge y que afectaba a las líneas R2, R2 Sud y R2 Nord.
Concentración de los maquinistas en Sants por el desprendimiento en la R1
Los maquinistas se han concentrado en la estación de Sants tras conocer el nuevo incidente en Rodalies. Los conductores de trenes han realizado una concentración espontánea para mostrar su indignación por el desprendimiento de tierras en Tordera, que ha obligado, una vez más, a cortar un tramo de la R1.
Pau Lizana Manuel
Las plataformas de usuarios de Rodalies convocan movilizaciones tras su reunión con el Govern
Las entidades y plataformas de usuarios afectados por el funcionamiento de Rodalies que se han reunido este viernes con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, han salido del Palau de la Generalitat sin ningún acuerdo ni conclusión clara acerca de las medidas que piensa tomar el Govern para mejorar el funcionamiento habitual de la red y evitar episodios de crisisi como el de esta semana. Así, la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez Llauradó, ha asegurado que convocarán manifestaciones muy pronto. "Los dos últimos años han sido muy duros, hemos ido de capa caída, así que nos movilizaremos", ha resumido Gómez Llauradó. Lee la noticia completa de Pau Lizana Manuel en este enlace.
Puente afirma que el muro de la AP-7 en Gelida pasó su última inspección en febrero de 2025
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el muro de contención de la autopista AP-7 que se derrumbó provocando el choque de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) pasó su última inspección "de nivel superior" en febrero de 2025.
Lo ha dicho en rueda de prensa este viernes para explicar el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en la que ha apuntado que no se detectó ninguna "infección o afección significativa que denote ningún riesgo".
Ha añadido que la Dirección General de Carreteras también había hecho dos inspecciones básicas en mayo de 2023 y en agosto de 2024.
Pau Lizana Manuel
Dignitat a les Vies reclama más seguridad en los andenes y en los trenes
Gómez Llauradó, de Dignitat a les Vies, también ha explicado que en su reunión ha reivindicado que los trabajadores de las estaciones de Rodalies reciban formación para poder ofrecer alternativas en tiempo real y directamente a los usuarios y han solicitado más seguridad en los andenes y en los trenes. "No puede ser que se presenten tan pocos interventores por miedo", ha denunciado.
Sobre la actitud del Govern, tanto Ramírez como Llauradó apuntan a que el Executiu "se ha disculpado" por los problemas de esta semana y que han aparecido "cansados" aunque dispuestos a escuchar.
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
- Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
- ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
- El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular