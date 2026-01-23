Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Repercusiones del accidente de Gelida

Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Los maquinistas y Renfe continúan negociando medidas de seguridad que permitan mantener el servicio de Rodalies

La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado

La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado

La estación de Sants retoma la normalidad a medio gas tras dos días sin servicio de Rodalies

La estación de Sants retoma la normalidad a medio gas tras dos días sin servicio de Rodalies

La estación de Sants retoma la normalidad a medio gas tras dos días sin servicio de Rodalies / JORDI OTIX / VÍDEO: ANDREA SALAZAR / LAURA FÍGULS / ACN

Germán González

Víctor Vargas Llamas

Beatriz Pérez

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se produjo entre Gelida y Martorell.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre este accidente ferroviario, que ha provocado la suspensión de toda la red de Rodalies en Catalunya. El servicio se ha reanudado por completo este viernes a primera hora del día.

Visualización de un tren descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.
