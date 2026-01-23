Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Los maquinistas y Renfe continúan negociando medidas de seguridad que permitan mantener el servicio de Rodalies

Semaf asegura que Renfe paralizará el servicio en todas las líneas de Rodalies con riesgo de desprendimiento

El sindicato de maquinistas Semaf ha asegurado en un comunicado que Renfe paralizará el servicio en todas las líneas de Rodalies donde haya "riesgo de desprendimiento". Renfe, sin embargo, asegura que aún no ha decidido nada, por tanto no hay nada confirmado.

El nuevo desprendimiento de tierras ocurrido este viernes en la línea R1 de Rodalies, entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona, ha incrementado todavía más el enfado y malestar de los trabajadores de Renfe, una cincuentena de los cuales se han concentrado de manera espontánea en la estación de Sants de Barcelona para expresar su malestar.

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes de Renfe.