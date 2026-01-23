Descubierta otra virtud de la dieta mediterránea: puede frenar el deterioro cognitivo a través de la microbiota

Son numerosos los estudios que demuestran que seguir una dieta mediterránea beneficia el corazón o el metabolismo, pero también podría ayudar a preservar la función cognitiva a medida que se cumplen años. Así lo pone de manifiesto un trabajo liderado por la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) y el CIBERobn, que indica que el patrón alimentario tradicional en España se asocia a una microbiota intestinal -los billones de bacterias que viven en el intestino y ayudan a la digestión o la inmunidad- más saludable y a un deterioro cognitivo más lento. Todo ello en personas mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico.

Para llevar a cabo el estudio, que ha sido publicado en la revista 'BMC Medicine', los investigadores han analizado la evolución de 746 adultos mayores con alto riesgo cardio metabólico a lo largo de seis años. El equipo investigador ha evaluado el grado de seguimiento de la dieta mediterránea, la composición de su microbiota intestinal y la evolución de su función cognitiva. Y los resultados sugieren que las personas que siguieron de manera más fiel el patrón alimentario tienen una microbiota en el intestino más favorable y una evolución cognitiva mejor.

“El estudio demuestra que la microbiota es una pieza clave en los beneficios cognitivos”, explica Jiaqi Ni, primera autora del trabajo e investigadora predoctoral de la URV. “Nuestros resultados sugieren que algunas bacterias intestinales asociadas a una mayor adherencia a este patrón alimentario podrían proteger frente al deterioro cognitivo”, añade.

El nuevo biomarcador

En los últimos años, la evidencia científica ha revelado la existencia del llamado 'eje intestino-cerebro', una especie de sistema de comunicación bidireccional mediante el cual los microorganismos intestinales pueden producir compuestos que llegan al cerebro y afectan su funcionamiento. Y ahora el nuevo trabajo identifica una 'huella microbiana' propia de la dieta mediterránea. Se trataría de un nuevo biomarcador, basado en la presencia y la abundancia de determinadas bacterias intestinales asociadas a este tipo de alimentación, que también se relaciona con un deterioro cognitivo más lento. Según los autores, este hallazgo aporta nuevas pistas sobre los mecanismos biológicos que explican los beneficios de la dieta mediterránea sobre el cerebro.

“Identificar una huella microbiana asociada a la dieta mediterránea abre nuevas oportunidades para diseñar intervenciones nutricionales o microbianas orientadas a promover un envejecimiento cognitivo saludable”, indica el catedrático de la URV Jordi Salas-Salvadó, director del estudio. Por su parte, las investigadoras del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV Nancy Babio y Stephanie K. Nishi subrayan la relevancia de estos resultados en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de la prevalencia de la demencia, y apuntan que mejorar la calidad de la dieta es una estrategia sencilla y accesible con beneficios reales para la salud cerebral.