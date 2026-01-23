Temporal
La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'
Los vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos no pueden pasar por determinados tramos de carreteras
Las restricciones de tráfico empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados
EFE
La patronal de supermercados Asedas ha alertado de que las restricciones de tráfico establecidas por la DGT están empezando a provocar el desabastecimiento en los supermercados ante el paro "preventivo" de todo el tráfico de camiones en la meseta norte, según han informado fuentes de la patronal.
Desde esta noche, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.
De acuerdo a sus datos, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.
Según Asedas, esto ha provocado que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras y las plataformas "paralizadas", lo que ha empezado a provocar el desabastecimiento en los supermercados, por lo que han pedido que se actúe como de costumbre.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta.
