Nuevas incidencias
Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
El terreno se muestra inestable debido a la acumulación de lluvias de los últimos días
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Rodalies restablece por completo el servicio en Catalunya
Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir de nuevo la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Maçanet-Maçanes y Blanes apenas diez horas después del restablecimiento del servicio, paralizado durante los dos últimos días tras el accidente de Gelida.
Renfe indica que está gestionando un servicio alternativo por carretera entre estas dos estaciones.
Vía única
La línea, que se mantenía con un servicio limitado a la circulación de trenes por vía única, sigue operando entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes, con una frecuencia reducida de dos trenes por hora y sentido.
A esta incidencia provocada por la acumulación de lluvias de los últimos días se ha sumado otra durante la tarde: personal de Adif ha comunicado el robo de cable en la estación de Bellvitge, con afectación sobre la circulación de las líneas R2, R2 Sud y R2 Nord y las circulaciones de media distancia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
- ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
- El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular