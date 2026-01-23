Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzArroces SOSSiratElecciones BarçaVertedero OsonaPensiónPremios OscarTren Cartagena
instagramlinkedin

Incidencia ferroviaria

La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

El incidente se ha registrado entre Villa del Río y Montoro

Un tren de Media Distancia.

Un tren de Media Distancia. / Córdoba

María Roso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias de la provincia con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.

La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  2. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  3. El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
  4. Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
  5. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  6. ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
  7. El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular
  8. Javier Morant, joven empresario de 21 años, sobre la idea de compartir gastos en pareja: 'Nunca

La borrasca Ingrid deja gran parte de España en alerta y la DGT advierte a los conductores por las nevadas

La borrasca Ingrid deja gran parte de España en alerta y la DGT advierte a los conductores por las nevadas

La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

El día después de Harry: el temporal sepulta viviendas con la piedra de la playa

El día después de Harry: el temporal sepulta viviendas con la piedra de la playa

El avance del mar en Sagunt: un chalé dañado y arena en las calles confirman los peores temores

Comunidad Valenciana: el mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años

Pasajeros al tren y dejen el miedo en el andén

Pasajeros al tren y dejen el miedo en el andén

Rodalies restablece el servicio de trenes en Catalunya

Los límites de velocidad en nueve tramos del AVE Valencia Madrid acumula retrasos "en cascada"

Los límites de velocidad en nueve tramos del AVE Valencia Madrid acumula retrasos "en cascada"