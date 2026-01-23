La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de una nueva incidencia en las vías ferroviarias de la provincia con la suspensión de la circulación entre Villa del Río y Montoro, en la línea que une Córdoba con Jaén, debido a la caída de un muro por la acumulación de lluvia en la zona a causa del temporal Ingrid.

La incidencia se registró a las 03.47 horas de este viernes 23 de enero en el tramo Córdoba - Linares-Baeza, y Adif está trabajando para solucionarla en la mayor brevedad posible.