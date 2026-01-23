El avance del mar en Sagunt: un chalé dañado y arena en las calles confirman los peores temores

El temporal Harry ya ha empezado a provocar daños materiales en viviendas situadas en la primera línea de la playa Malvarrosa de Corinto. La caída de parte del muro de un chalé sobre el que ayer mismo rompían las olas ha confirmado todos los temores del vecindario de este litoral de Sagunt, dado el gran avance del mar que se ha producido en los últimos años en una zona que, hace cuatro décadas, estaba a unos 200 metros de distancia del agua.

La acentuada regresión ha ocasionado visibles problemas en esta casa pues, además de derribar parte del vallado de hormigón, ha llenado la terraza de arena, piedras e incluso de conducciones de los lavapiés. "También nos ha entrado algo de agua en el garaje pero, por suerte, en la casa, no", explicaba Vicente Moros, su propietario, mientras la arena de la playa llenaba también algunas calles de la urbanización pero ya con un mar más calmado.

Los propietarios, junto a la valla caída. / Daniel Tortajada

Policías locales y otro personal municipal han acudido esta mañana a valorar lo ocurrido y han confirmado que el consistorio asumirá la retirada de la arena, gesto que han agradecido los propietarios. "Es que nos vino de los montículos que hizo el ayuntamiento para intentar frenar la entrada de agua del mar", precisaba la dueña, Manolita, añadiendo que la reparación de la valla sí correrá de su bolsillo. "Veremos si el seguro se hace cargo", afirma su marido.

Se veía venir

Estos daños en ningún caso han supuesto una sorpresa pues, dado todo lo que había avanzado el mar en los últimos meses, lo veían venir y así lo alertaron incluso en un pleno municipal donde acudieron junto a otros vecinos del litoral norte de Sagunt a demandar medidas urgentes y a que los trasvases previstos por el Ministerio se acompañen de mecanismos para retener la arena.

