Tras tres días cortada
La AP-7 reabre un carril en sentido sur este sábado
Lo ha anunciado por redes sociales la consellera d'Interior, Núria Parlon
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | Rodalies restablece por completo el servicio en Catalunya
La AP-7 permanecerá cerrada al tráfico hasta al menos este sábado
La AP-7 reabrirá al tráfico un carril en sentido sur desde Martorell este sábado. Lo ha anunciado en redes sociales la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha detallado vía X que los otros dos carriles en dirección Tarragona "permanecerán cerrados por reparación debido a la afectación provocada por el accidente ferroviario" de este pasado martes, que acabó con la vida de un maquinista en prácticas.
No ha trascendido, de momento, la hora de reapertura del carril, ni qué estudios o razones han llevado al Servei Català de Trànsit y a los equipos de la Red de Carreteras Estatal –que siguen trabajando en el lugar del siniestro para determinar el estado del terreno bajo el asfalto– a tomar esta decisión. El mensaje de Parlon si que detalla que, de momento, la C-32 seguirá siendo gratuita también mañana sábado.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, confirmó ayer a EL PERIÓDICO que este sábado "al mediodía" se realizaría un peritaje conjunto de la zona con los equipos del Ministerio de Transportes para determinar la seguridad de la vía rápida. Está previsto que el propio Lamiel dé más detalles sobre la reapertura esta misma tarde.
Riesgo de hundimiento
Aunque todavía no haya confirmación oficial, lo más probable es que el carril que se habilite en sentido sur sea el izquierdo, el más alejado al muro de contención que, según las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cedió hasta formar un ángulo de más de 45 grados que invadía la vía del tren, que no tuvo tiempo de evitar el impacto. Así lo hace pensar, por ejemplo, el hecho de que este viernes se haya podido observar maquinaria pesada en el carril derecho de la vía que, a petición de los equipos del ministerio de Transporte, se cerró al tráfico la misma noche del accidente.
El corte de toda la vía en sentido sur empezó alrededor de las 19.00 horas del miércoles, tras detectarse "riesgo de hundimiento" del punto del accidente en Gelida y pese a que los equipos de Carreteras habían pedido que se interrumpiera el tráfico en ambos sentidos para acelerar los trabajos de extracción del convoy accidentado.
[Habrá ampliación]
