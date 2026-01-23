Adif destinará más recursos al mantenimiento de la seguridad de la red de Rodalies

Adif deberá destinar más recursos económicos y personal para garantizar la seguridad de la circulación de los trenes en Rodalies. Después de dos días con la red completamente paralizada debido al plante de los maquinistas al considerar que existía una falta de garantías de seguridad y exigir una exhaustiva revisión de todas las líneas, se ha establecido la aplicación de un plan de actuaciones consensuado con el Govern, los sindicatos de maquinistas, Renfe y la gestora de la infraestructura.

El plan incluye actuar primero en zonas prioritarias en las que se han detectado taludes y en los que puede existir riesgo de desprendimiento de piedras y la caída de árboles, que pueden suponer un peligro para la circulación de trenes. A raíz de su aplicaicón, ha sido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la que ha indicado que la propietaria de la infraestructura deberá invertir "más recursos económicos y más recursos humanos".

"No nos podemos relajar"

“No nos podemos relajar”, ha indicado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha señalado que, cada dos meses, el Govern, Adif, Renfe y los sindicatos verificarán que se están llevando a cabo las actuaciones. De este modo, los sindicatos de maquinistas pasarán a fiscalizar los trabajos de Adif de mantenimiento de la red.

Asimismo, todas las partes han consensuado un nuevo protocolo de actuación en caso de inclemencias meteorológicas. Algunos de los aspectos que se incluirán es establecer cómo hacer recular un tren que ha sufrido una incidencia, así como la evacuación de las personas usuarias.

Se mantienen los refuerzos

El servicio de Rodalies se ha restablecido con la circulación en vía único en algunos tramos de la R1 y la R4 y retrasos generalizados. El Govern mantendrá el refuerzo hasta el miércoles de los medios de transporte alternativo -en Ferrocarrils de la Generalitat y autobuses interurbanos- y el levantamiento de la Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, hoy es el último día en el que el Govern recomienda el teletrabajo. El peaje de la C-32 se restablecerá cuando se abra la AP7.

Paneque ha afirmado que el Govern actuó correctamente cuando anunció el martes el restablecimiento del servicio al día siguiente, desmintiendo que conociera que los maquinistas no iban a presentarse al servicio.

