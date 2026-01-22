Movilidad al límite
Trànsit vuelve a levantar las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
El tráfico aumenta el 85% a la salida del área de Barcelona por esta vía
Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Catalunya empieza el día sin Rodalies por el plante de los maquinistas
El Servei Català del Trànsit (SCT) ha levantado este jueves de nuevo las barreras de los peajes de la C-32 sur, en ambos sentidos de la marcha, después de que Rodalies siga sin prestar servicio debido al plante de los maquinistas y que la AP-7 permanezca cortada en sentido Tarragona desde Martorell y hasta Vilafranca. "Ha habido un crecimiento del 85% del tráfico de salida del área de Barcelona per la C-32", ha explicado Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
El SCT anunció la medida el miércoles, cuando Rodalies suspendió todo el servicio con el fin de revisar la seguridad de la línea férrea tras el accidente que se registró el martes por la noche en Gelida (Barcelona), cuando un muro de contención cayó sobre la vía del tren cuando en ese momento pasaba un convoy. “Cuando se recupere el servicio de Rodalies, esta vía dejará de ser gratis”, afirmó Lamiel.
De momento, sigue sin concretarse el restablecimiento del servicio en la red de Rodalies. En declaraciones a Catalunya Ràdio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que la red ferroviaria pueda volver a funcionar entre "esta tarde y mañana por la mañana". En estos momentos, el sindicato de maquinistas Semaf mantiene una reunión con las operadoras Adif y Renfe, el Departament de Territori de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- El riesgo de hundimiento tras la caída del muro en Gelida obliga a cortar durante días la AP-7 desde Martorell
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Los embalses catalanes superan el 90%, máximo registrado desde 2020: ganan 5 puntos en una semana
- ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
- Adif da por operativas todas las líneas de Rodalies en Catalunya excepto dos tramos de la R4 Sur y la R11
- ¿Por qué los equipos de emergencia pintan cruces en los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz?
- El temporal cubre de nieve la Cerdanya y el Ripollès, y provoca cortes de luz en el Berguedà