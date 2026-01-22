El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular

El Govern de la Generalitat ha decidido suspender temporalmente las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del área metropolitana de Barcelona para facilitar la movilidad ante el corte del servicio de Rodalies. La medida estará vigente como mínimo hasta este viernes, con posibilidad de prórroga, según ha anunciado este jueves la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Durante este periodo, todos los vehículos podrán circular libremente, independientemente de su etiqueta ambiental.

La decisión llega en plena crisis ferroviaria. Rodalies continúa sin servicio este jueves debido al paro de maquinistas, que reclaman más seguridad tras el accidente mortal del martes en la línea R4, entre Gelida y Martorell. Además, los maquinistas han convocado tres días de huelga del 9 al 11 de febrero.

Accidente mortal

El martes por la noche, un tren de la línea R4 que circulaba en dirección a Manresa descarriló tras derrumbarse un muro de contención sobre la vía. El siniestro se produjo entre Gelida y Martorell y causó una víctima mortal, un joven maquinista en prácticas.

Como consecuencia, el servicio de Rodalies quedó completamente detenido todo este miércoles para revisar el estado de las vías y evitar nuevos accidentes. Aunque para este jueves se había anunciado una reanudación “progresiva” del servicio de Rodalies, Regionales y Media Distancia, Catalunya ha vuelto a amanecer sin trenes.

AP-7 cortada

Además, el accidenteha obligado a cortar la autopista AP-7 en sentido sur (Tarragona) desde este miércoles, en el tramo comprendido entre Sant Sadurní d’Anoia y Vilafranca del Penedès, dado que el muro que se desprendió y provocó el siniestro ferroviario se encuentra justo bajo esta vía, por lo que el tráfico ha sido interrumpido para facilitar la retirada del tren accidentado y reparar los daños en el subsuelo de la autopista.

El corte se mantendrá durante al menos dos días y afecta a una de las principales arterias viarias del país. La estimación es que se verán afectados unos 120.000 turismos y cerca de 25.000 vehículos pesados.

Carreteras y buses desbordados

Ante la falta de trenes, miles de ciudadanos se han visto obligados a buscar alternativas. El miércoles, los buses interurbanos se vieron desbordados y el tráfico por carretera aumentó de forma notable. Por su parte, Protecció Civil pidió facilitar el teletrabajo en la medida de lo posible y evitar desplazamientos innecesarios.

Según datos de Trànsit y del Ayuntamiento de Barcelona, se registró un incremento medio del 6% de vehículos en las carreteras del área metropolitana de Barcelona, cifra que llegó al 11% en las rondas.

Noticias relacionadas

Para aliviar la situación, el Govern ya adoptó el miércoles medidas como levantar las barreras de peaje en la C-32, en los túneles del Garraf. Ahora, con la suspensión de las ZBE, la intención es no añadir más obstáculos a la movilidad mientras dure la situación de crisis ferroviaria.